Derzeit erreicht der prestigeträchtige Pokal der World-Boxing-Organisation in den Sportarenen Chinas seinen Höhepunkt. Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft demonstrieren in diesem großen Turnier, das die stärksten Boxer der Welt vereint, ihr hohes Können.

Nach den neuesten offiziellen Informationen des Pressedienstes des Boxverbandes von Usbekistan beginnt morgen die spannendste und kompromissloseste Phase – das Viertelfinale. An diesem verantwortungsvollen Tag werden insgesamt 9 geschickte und vielversprechende Boxer in den Ring steigen, um um einen Halbfinalplatz und Medaillen zu kämpfen.

Die morgigen intensiven Kämpfe werden in zwei separaten Programmen organisiert. Im folgenden speziellen Zeitplan finden Sie detaillierte Informationen zu den Gegnern unserer Boxer, den Gewichtsklassen und den Beginnzeiten der Kämpfe:

Boxer und Gewichtsklasse Gegner und Land Kampfzeit und Ring • Nigina O‘ktamova (-57 kg) • Jessica Coutinho (Brasilien) • 09:00 — B Ring • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Crisandi Rios (Venezuela) • 09:45 — A Ring • Asilbek Jalilov (-50 kg) • Subhan Mamedov (Aserbaidschan) • 10:45 — A Ring • Abdumalik Xalokov (-60 kg) • Salim Ellis Bey (USA) • 11:00 — A Ring • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Ablaykhan Jussupov (Kasachstan) • 11:30 — B Ring • Javohir Abdurahimov (-75 kg) • Gabriele Guidi (Italien) • 12:15 — A Ring • Feruza Kazakova (-51 kg) • Romane Moulai (Frankreich) • 15:45 — A Ring • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Hussein Iashaish (Jordanien) • 17:30 — A Ring • Arman Maxanov (+90 kg) • Danabike Bayikevuzi (China) • 18:15 — B Ring

Vom Vormittagsprogramm bis zu den Abendduellen

Die Viertelfinalkämpfe beginnen morgen um 09:00 Uhr. Bereits in den ersten Minuten wird unsere talentierte Vertreterin Nigina O‘ktamova gegen ihre brasilianische Gegnerin in den Ring steigen und versuchen, den Siegeszug unseres Landes einzuleiten. Kurz darauf wird Sitora Turdibekova gegen ein Mitglied der venezolanischen Nationalmannschaft antreten.

Auch bei den Kämpfen der Männer wird die Intensität nicht nachlassen. Abdumalik Xalokov, der in Bezug auf Gewichtsklasse und Erfahrung sehr gefestigt ist, trifft auf einen Vertreter der USA, während Shavkatjon Boltayev in einem der Hauptkämpfe gegen einen Boxer aus dem benachbarten Kasachstan antritt. In der zweiten Tageshälfte und im Abendprogramm werden unsere Schwergewichtsboxer, darunter der Super-Schwergewichtler Arman Maxanov, ihren entscheidenden Kampf gegen einen Vertreter des Gastgeberlandes China bestreiten.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Dieser Pokal in China ist ein sehr wichtiger Test für unsere Vertreter, um ihre Position auf der internationalen Bühne erneut zu stärken. Dass neun unserer Sportler an einem Tag in den Ring steigen, zeugt von der Stärke und Reichweite des usbekischen Boxsports. Die Anwesenheit starker Schulen wie USA, Kasachstan und China unter den Gegnern erhöht die Intensität der Kämpfe weiter. Wir glauben, dass die usbekischen Jungen und Mädchen morgen im Ring echte Standhaftigkeit beweisen und sich die Halbfinalplätze sichern werden. Viel Glück, usbekische Boxer!

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