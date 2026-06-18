Dietmar Hamann über Harry Kane: Deutscher Experte kritisiert Stürmer scharf

Obwohl England-Kapitän Harry Kane zu Beginn der Weltmeisterschaft zwei Tore gegen Kroatien erzielte, äußerte der bekannte Experte Dietmar Hamann Zweifel an seiner Fähigkeit, in Spielen auf höchstem Niveau eine entscheidende Rolle zu spielen. Der ehemalige Nationalspieler Deutschlands und Liverpool-Mittelfeldspieler betont, dass Kane sich erst noch gegen Elitegegner beweisen muss. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Nach dem 4:2-Sieg in der Gruppenphase der in Nordamerika stattfindenden Weltmeisterschaft bewertete Hamann in einem Interview mit RTE Sport die Fähigkeiten des 32-jährigen Stürmers niedrig. Seiner Meinung nach ist Harry Kane es gewohnt, in Gruppenspielen gegen schwächere Teams zu treffen, doch ob er die Mannschaft in den entscheidenden Phasen der K.o.-Runde führen kann, bleibt fraglich.

„Er schießt viele Tore in der Gruppenphase — gegen Tunesien, Panama oder Kolumbien. Aber er ist der Kapitän und muss in den Playoffs treffen. Ich möchte sehen, was er gegen Giganten wie Frankreich oder Brasilien kann. Bisher bin ich nicht überzeugt, dass er auf diesem Niveau agiert“, betonte Hamann laut Goal.com.

Geschwindigkeit und taktische Einschränkungen

Hamann ging nicht nur auf die Statistiken, sondern auch auf die taktischen Aspekte des Stürmers ein. Seiner Meinung nach könnte die englische Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel in Konterspielen in der K.o.-Runde aufgrund von Kanes mangelnder Geschwindigkeit Probleme bekommen.

„Sein Abschluss ist vielleicht der beste der Welt, aber im modernen Fußball, besonders in der Endphase eines Turniers, ist Geschwindigkeit extrem wichtig. Diese Qualität besitzt Kane nicht. In einem Bayern-Kader schießt jeder Mittelstürmer Tore, weil sie sowieso Meister werden. Ich hätte in diesem Turnier andere Stürmer gegenüber Kane bevorzugt“, sagt der ehemalige deutsche Fußballprofi.

Dennoch bewies Harry Kane im Spiel gegen Kroatien seine Klasse. Nachdem er zunächst einen Elfmeter verwandelte, erzielte er später einen präzisen Kopfballtreffer und trug maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft bei. Mit diesen Toren erhöhte er seine Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 10 und übertraf damit den Rekord des legendären Gary Lineker.

Aktuell liegt Kane im Rennen um die Torschützenkrone gleichauf mit Kylian Mbappe und Erling Haaland. Nur Lionel Messi, der gegen Algerien einen Hattrick erzielte, liegt vor ihnen. Englische Fans hoffen, dass Kanes Leistungen die Meinung von Kritikern wie Hamann ändern werden.