Kansas City im Belagerungszustand durch Argentinien-Fans: Eine echte Pilgerreise für Lionel Messi

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Kansas City im Belagerungszustand durch Argentinien-Fans: Eine echte Pilgerreise für Lionel Messi

Im Vorfeld des großen Fußballturniers in den USA wurde die Stadt Kansas City von Tausenden leidenschaftlichen Fans der argentinischen Nationalmannschaft überflutet. Die Fans, die kamen, um Lionel Messi und seine Teamkollegen zu unterstützen, haben die Stadt in ein wahres Festgelände verwandelt und organisieren eine charakteristische „Banderazo“ (Fahnenkundgebung) sowie rund um die Uhr stattfindende Feiern. Dies berichtet Goal.com Bericht mitteilt.

Laut Goal.com zeigen die aus Argentinien angereisten Fans keinerlei Interesse an der lokalen Kultur oder anderen Sportarten. Beispielsweise antwortete einer der Gruppenführer auf den Vorschlag, ein Spiel eines lokalen Baseballteams zu besuchen: „Baseball? Wozu brauche ich das? Ich habe Fußball!“ Diese Situation beweist einmal mehr, wie hoch die Loyalität der Argentinier gegenüber ihrer Nationalmannschaft ist.

Der Lionel-Messi-Faktor und teure Tickets

Der Hauptgrund für diesen Fan-Ansturm ist Lionel Messi. Da dies für viele das letzte große Turnier des Weltmeisters sein könnte, sind die Anhänger zu jedem Aufwand bereit. Obwohl die Ticketpreise für die Spiele im Stadion von Kansas City (Arrowhead) auf mehrere tausend Dollar gestiegen sind, hält dies die Fans nicht auf.

Selbst diejenigen, die sich keine Tickets leisten konnten, strömen in die Stadt, um einfach in der Nähe ihres Lieblingsteams zu sein und mit Trommeln und Flaggen eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Jeder Schritt der argentinischen Nationalmannschaft wird von den Fans wie ein religiöses Ritual verehrt, was das allgemeine Prestige des Turniers weiter steigert.

Kansas City statt Miami im Rampenlicht

Normalerweise denken viele bei Fußball und Lionel Messi in den USA an die Stadt Miami. Doch diesmal ist Kansas City, das als das Herz Amerikas gilt, zu einem echten Fußball-Zentrum geworden. Die argentinischen Hymnen und Lieder, die durch die Straßen der Stadt schallen, waren auch für die lokale Bevölkerung eine Neuheit.

Für die Fans ist dies nicht nur ein Sportereignis, sondern der Sinn ihres Lebens. Da es unwahrscheinlich ist, dass Lionel Messi im Jahr 2030 im Alter von 42 Jahren erneut auf den Platz zurückkehrt, ist jede Minute dieses Turniers für die Anhänger wertvoller als Gold. La Albiceleste (die argentinische Nationalmannschaft) agiert unter diesem enormen Druck und grenzenlosen Liebe auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Lionel MessiArgentinienFußballKansas CityWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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