Das unerwartete Unentschieden (1:1) der portugiesischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 hat für großes Aufsehen gesorgt. Während Cristiano Ronaldo eine seiner schlechtesten Leistungen zeigte, versuchen seine Angehörigen, die Schuld vom Spieler abzulenken. Insbesondere die Schwestern des legendären Stürmers verteidigten die Nationalmannschaft in den sozialen Medien und kritisierten die Schiedsrichterleistung sowie das Mannschaftsspiel. Dies berichtet Goal.com berichtet dass.

Während des Spiels berührte Cristiano Ronaldo den Ball nur 25 Mal, was sein niedrigster Wert in großen Turnieren ist. Zudem hat seine torlose Serie in großen Wettbewerben nun 10 Spiele erreicht. Dennoch betonte die Schwester des Spielers, Elma Aveiro, auf ihrer Instagram-Seite, dass Portugal der Sieg gestohlen worden sei. Laut RMC schrieb sie, dass diejenigen außerhalb des Platzes den Druck nicht verstünden und das Ergebnis ungerecht sei.

Scharfe Reaktionen der Familienmitglieder

Auch Katia Aveiro blieb beim Schutz ihres Bruders nicht zurück. Laut Informationen von Record wies sie auf taktische Fehler der Mannschaft hin. Katia bezeichnete es als seltsam, dass die Spieler fast vergessen zu haben schienen, wie man passt und in den Gegenangriff übergeht, und dass das Spiel hauptsächlich in der Defensive und im Mittelfeld stattfand. Wie Elma versuchte sie die Fans zu beruhigen mit den Worten: „ein schlechter Start endet mit einem guten Abschluss“.

Fußballexperten und Legenden äußern sich jedoch deutlich härter über Ronaldos Spiel. Arsenal-Legende Thierry Henry betonte bei Fox Sports, dass die Bewegungen des 41-jährigen Stürmers die Dynamik des Teams negativ beeinflussen. Seiner Meinung nach behindert Ronaldos übermäßiger Drang zu treffen andere Spieler, insbesondere Bruno Fernandes.

"Da er in jeder Situation Tore erzielen will, versperrt er Bruno Fernandes den Weg. Nicht du, sondern das Team muss auf dem Platz treffen", so Henry in seiner scharfen Kritik. Diese Ansicht fand in den sozialen Medien breite Unterstützung; viele Fans sind besorgt, dass das Team von Roberto Martinez zu stark von einem einzigen Spieler abhängig ist.

Dieser Start auf dem Weg zur WM 2026 war ein unerwarteter Schlag für die portugiesische Nationalmannschaft. Die Diskussionen über die körperliche Verfassung und Effektivität des Al-Nassr-Stars werden vor den nächsten Spielen sicher noch zunehmen. Nun muss das Team nicht nur das Ergebnis, sondern auch die interne Atmosphäre und die taktische Balance auf dem Platz überdenken.