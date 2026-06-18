Sam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star einigt sich mit Gotham FC

Einer der hellsten Sterne im Frauenfußball, die Australierin Sam Kerr, steht kurz davor, ihre Karriere erneut in Nordamerika fortzusetzen. Nach ihrem Abschied vom Londoner Verein Chelsea hat sich die erfahrene Spielerin mit Gotham FC, einem Mitglied der National Women's Soccer League (NWSL), geeinigt. Dies berichtet Goal.com berichtet laut Meldung.

Laut einem Bericht von The Athletic verlässt Kerr nach sechs erfolgreichen Jahren England, um in eine Liga zurückzukehren, die ihr vertraut ist. Die Kapitänin der australischen Nationalmannschaft gewann bei Chelsea nicht nur zahlreiche Titel, sondern setzte auch neue Maßstäbe im Frauenfußball.

Eine goldene Ära bei den Londonern

Sam Kerr wurde während ihrer sechs Saisons bei Chelsea zu einer wahren Legende. Gemeinsam mit dem Team gewann sie fünfmal die englische Super League und sechs nationale Pokalwettbewerbe. Zudem wurde sie zweimal als beste Torschützin der Liga mit dem "Goldenen Schuh" ausgezeichnet.

Ihr letztes Spiel für den Londoner Club hatte ebenfalls eine symbolische Bedeutung. Im Spiel gegen Manchester United erzielte Kerr das einzige Tor und sicherte ihrem Team einen 1:0-Sieg. Insgesamt erzielte sie im Trikot der "Blues" 116 Treffer.

Die beste Torschützin in der Geschichte der NWSL

Interessanterweise hält Sam Kerr immer noch den Rekord als beste Torschützin in der Geschichte der NWSL, obwohl sie seit 2019 nicht mehr in den USA gespielt hat. Sie hat 77 Tore in regulären Saisonspielen erzielt. Im Laufe ihrer Karriere spielte Kerr für Western New York Flash, Chicago Red Stars und Sky Blue FC (heute Gotham FC).

Kerrs Rückkehr zu Gotham FC ist von strategischer Bedeutung. Bereits 2017 gewann sie bei diesem Verein (damals Sky Blue FC) die Titel der wertvollsten Spielerin (MVP) und der besten Torschützin der Liga. Damals beeindruckte sie alle mit 17 Toren in 22 Spielen.

Es gibt jedoch einige technische Einschränkungen im Zusammenhang mit der Rückkehr der 32-Jährigen. Berichten zufolge kann Kerr nicht von der "High Impact Player"-Regel der Liga profitieren. Grund dafür ist ihre kürzlich erlittene schwere Verletzung, insbesondere Probleme mit dem Kreuzband (ACL).

Dennoch wird erwartet, dass Sam Kerrs Erfahrung und ihr Torinstinkt Gotham FC auf eine neue Stufe heben werden. Ihr Transfer wird nicht nur das Ansehen des Clubs, sondern des gesamten US-Frauenfußballs steigern.