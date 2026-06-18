Alex Pereira will Schwergewichts-Revanche gegen Ciryl Gane

Alex Pereira, einer der brillantesten und explosivsten Stars der Mixed Martial Arts (MMA)-Welt, hat seine Pläne für die Zukunft bekannt gegeben. Der Kämpfer, der die Fans mit seinem Talent und seinen kraftvollen Schlägen im Octagon überzeugt hat, erklärte, dass er die Schwergewichtsklasse nicht verlassen möchte und eine Revanche gegen den starken Franzosen Ciryl Gane anstrebt.

Diese Aussage sorgt unter UFC-Fans für großes Interesse und hitzige Diskussionen, da ein potenzieller Zusammenstoß dieser beiden Top-Kämpfer erneut eine unvergessliche Sportshow verspricht.

In der folgenden Analyse-Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zum aktuellen körperlichen Zustand des brasilianischen Champions, dem Zeitplan der Verhandlungen mit der UFC und seiner Rückkehr in den Octagon:

Nächste wichtige Verhandlungen Körperlicher Zustand des Athleten Rückkehr in den Octagon • In wenigen Tagen:

Offizielles Treffen mit der UFC-Führung und Besprechung neuer Angebote. • Hervorragend: So energiegeladen während des Kampfes, dass er in den Pausen nicht einmal auf dem Hocker saß. • September: Nach einer 60-tägigen medizinischen Sperre.

Pereira: „Wenn ich mich schlecht fühlen würde, würde ich keine Revanche fordern“

In seiner Erklärung gab Alex Pereira offen zu, dass ihm der Kampf im Schwergewicht sehr zugesagt hat und er sich in diesem Gewicht sehr wohl fühlt. Seinen Worten zufolge ist seine körperliche Verfassung auf höchstem Niveau:

„In ein paar Tagen werden wir uns mit der UFC-Führung an den Verhandlungstisch setzen und sehen, welche Optionen sie uns anbieten. Unser Hauptplan ist es derzeit, in dieser Gewichtsklasse zu bleiben. Denn im letzten Kampf gegen Ciryl Gane habe ich mich so großartig gefühlt, dass ich in den kurzen Pausen zwischen den Runden nicht einmal das Bedürfnis verspürte, mich auf den Hocker zu setzen und auszuruhen. Hätte ich in diesem Gewicht irgendwelche Unannehmlichkeiten gespürt, würde ich jetzt nicht hier sitzen und eine erneute Begegnung fordern“, betonte der brasilianische Sportler.

Mit dieser Entschlossenheit machte Alex deutlich, dass er bestrebt ist, die unerledigten Angelegenheiten zwischen ihm und Ciryl Gane zu klären.

60-Tage-Sperre und Rückkehr im Herbst

Die Fans müssen auf diesen Revanchekampf noch ein wenig warten. In einem anderen exklusiven Interview gab Pereira bekannt, dass er nach dem letzten intensiven Aufeinandertreffen eine traditionelle 60-tägige medizinische Sperre durch die medizinische Kommission erhalten hat. Diese Regelung dient dazu, die Genesung der Kämpfer und eine vollständige Erholung zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung dieser Sperrfrist plant der brasilianische „Raubtier“, im September dieses Jahres in den Octagon zurückzukehren.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportanalysten: Die Entscheidung von Alex Pereira, im Schwergewicht zu bleiben, wird die Konkurrenz in dieser Gewichtsklasse zweifellos verschärfen. Eine potenzielle Revanche gegen Ciryl Gane wird ohne Zweifel zu einem der heißesten und am meisten erwarteten Sportereignisse des Herbstes werden. Dass Pereira so selbstbewusst kämpfte, ohne sich auf den Hocker zu setzen, zeugt von seiner hervorragenden sportlichen Form. Im September erwartet uns ein echter Octagon-Kampf. Viel Glück für beide Sportler!

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