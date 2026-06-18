Tschechien und Südafrika trennen sich dramatisch unentschieden

Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika setzen sich mit unerwarteten Ergebnissen und hitzigen Kämpfen fort. Im ersten Aufeinandertreffen der 2. Runde trafen die Vertreter der Gruppe F — Tschechien und Südafrika — aufeinander.

In diesem für beide Teams entscheidenden Spiel auf dem Weg in die Playoffs wurde ein hart erkämpftes 1:1 verzeichnet, womit sich die Mannschaften einen Punkt teilten.

Im folgenden detaillierten Sportbericht und der Analysetabelle finden Sie Informationen zu den Toren, den vollständigen Aufstellungen und der aktuellen Gruppensituation:

Tore und Minuten Aufstellung der tschechischen Nationalmannschaft Aufstellung der südafrikanischen Nationalmannschaft • 6. Minute: Michal Sadilek (1:0)



• 83. Minute: Teboho Mokoena — per Elfmeter (1:1) • Torwart: Kovar

• Verteidiger: Soufal, Granach, Krejci, Holeš

• Mittelfeldspieler: Darida, Cerv (Zima, 78), Sadilek (Soucek, 67), Soyka

• Stürmer: Glozek (Provod, 67), Patrik Schick • Torwart: Williams

• Verteidiger: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon

• Mittelfeldspieler: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko

• Stürmer: Rayners (Makgopa, 66)

Frühes Tor und ein unerwarteter Elfmeter zum Ende

Das Spiel begann mit aktiven Offensiven der Europäer. Infolgedessen gelang dem geschickten tschechischen Mittelfeldspieler Michal Sadilek bereits in der 6. Minute der Führungstreffer. Nach diesem frühen Tor versuchte die tschechische Nationalmannschaft, die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Doch die Afrikaner gaben nicht so leicht auf und stürmten in der zweiten Halbzeit mit aller Kraft nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor Ende der Partie, in der 83. Minute, erspielten sich die Südafrikaner einen Elfmeter im tschechischen Strafraum. Teboho Mokoena verwandelte den Punktkick souverän, glich aus und rettete sein Team vor der Niederlage.

Gruppensituation: Punkteteilung

Nach diesem intensiven Spiel verbuchen beide Nationalmannschaften zum Ende der zweiten Runde einen Punkt auf ihrem Konto. Als Nächstes treffen in der Gruppe der Gastgeber Mexiko und der starke asiatische Vertreter Südkorea aufeinander. Das Ergebnis dieses Spiels wird die Situation in der Gruppe weiter klären.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Begegnung zwischen Tschechien und Südafrika bot die für eine Weltmeisterschaft typische Dramatik und Intensität. Die Tschechen, die den Sieg fast schon sicher hatten, verloren in den letzten Minuten die Konzentration und mussten auf drei wichtige Punkte verzichten. Die Afrikaner zeigten ihren kämpferischen Charakter und holten ihren ersten Punkt beim Mundial. Der Kampf in dieser Gruppe wird garantiert bis zum Ende spannend bleiben.

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