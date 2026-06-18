Schwere Zeiten für Lionel Messis Familie: Statement zum Gesundheitszustand seines Vaters

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, und seine Familie haben eine offizielle Erklärung zur Situation seines Vaters Jorge Messi abgegeben. Um den verschiedenen in den Medien kursierenden Gerüchten Einhalt zu gebieten, wurde in der Meldung bestätigt, dass Jorge Messi gesundheitliche Probleme hat. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut ESPN teilte die Familie Messi mit, dass Jorge derzeit unter ärztlicher Aufsicht stehe, sein Zustand sich jedoch verbessere. In der Erklärung drückten die Familienmitglieder ihre tiefe Unzufriedenheit darüber aus, dass diese private Angelegenheit in den Massenmedien grundlos und unverantwortlich dargestellt wurde.

Gerüchte und familiäre Privatsphäre

Die Familie Messi kritisierte einige Publikationen dafür, dass sie keine Sensibilität und keinen Respekt gegenüber der Situation gezeigt hätten. "Derzeit befindet sich Jorge Messi in medizinischer Behandlung und im Genesungsprozess. Wir sind zutiefst verletzt über die Verantwortungslosigkeit und Respektlosigkeit einiger Personen gegenüber einer privaten Familienangelegenheit", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Zudem wurde in der Erklärung betont, dass nur die engsten Verwandten über genaue Informationen verfügen und jede Nachricht, die nicht über die offiziellen Kanäle der Familie kommt, als falsch zu betrachten ist. Die Familienmitglieder baten in dieser sensiblen Phase um Menschlichkeit und Besonnenheit, um die Ruhe von Jorge und seinen Angehörigen nicht zu stören.

Emotionale Lage bei der Weltmeisterschaft

Lionel Messi startete mit großer Begeisterung in die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Der Kapitän erzielte einen Hattrick beim 3:0-Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Algerien. Viele bemerkten jedoch, dass Messi nach dem ersten Tor die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Später erklärte der Fußballer, dass diese Tränen das Ergebnis persönlicher Schwierigkeiten und schwerer Tage waren, die nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Er dankte seinen Teamkollegen und den Delegationsmitgliedern für die Unterstützung. Es wird nun deutlich, dass die Situation seines Vaters seine Emotionen auf dem Platz direkt beeinflusst hat.

Zur Erinnerung: Die drei Tore in diesem Spiel ermöglichten es Lionel Messi, den historischen Rekord von Miroslav Klose zu brechen. Der argentinische Star hat nun 16 Tore in der Geschichte der Weltmeisterschaften erzielt und teilt sich damit die Spitzenposition der besten Torschützen des Turniers.