Die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf den Spielfeldern Nordamerikas stehen im Fokus der gesamten Weltöffentlichkeit. Die historische Teilnahme unserer Nationalmannschaft an diesem prestigeträchtigen Turnier wird nicht nur von unseren Landsleuten, sondern auch von der internationalen Fußballgemeinschaft hoch anerkannt. Insbesondere führende internationale Medien, die das Weltcup-Geschehen live begleiten, veröffentlichten die aufrichtigen und historischen Glückwünsche von FIFA-Präsident Gianni Infantino an den usbekischen Fußball.

Der Chef des Weltfußballs würdigte auf seiner offiziellen Social-Media-Seite mit besonderem Respekt die ersten Schritte der usbekischen Nationalmannschaft beim größten Fußballforum unseres Planeten.

In seinem offiziellen Instagram-Profil kommentierte Gianni Infantino das Debütspiel unserer Nationalmannschaft mit folgenden herzlichen und inspirierenden Worten:

«Jede Weltmeisterschaft schreibt ihre eigenen neuen und einzigartigen Geschichten. Nun hat Usbekistan auf mexikanischem Boden begonnen, eine große Seite seiner Fußballgeschichte zu schreiben. Dies ist ein unvergesslicher Moment, von dem Millionen von Menschen in Ihrem Land über Generationen hinweg geträumt und den sie sehnsüchtig erwartet haben. Mutig gegen eine starke Mannschaft wie Kolumbien beim Auftakt der prestigeträchtigen Mundial anzutreten und zudem das erste offizielle Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschafts-Endrunden zu erzielen – all dies ist der gemeinsame Erfolg jedes engagierten Spielers, jedes talentierten Trainers und aller Fans, die aufrichtig an diesen Tag geglaubt haben. Genießen Sie jeden Moment und jede Sekunde dieser historischen Reise».

Es ist zu erwähnen, dass die usbekische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaft im wunderschönen Mexiko bestritt. Das erste Spiel der Gruppe K im legendären und prächtigen Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, das als wahrer Tempel des Weltfußballs gilt, endete mit einer 1:3-Niederlage der unter Fabio Cannavaro geführten „Weißen Wölfe“. Dennoch sorgte der furchtlosen und inhaltlich starke Fußball unserer Vertreter für hohe Anerkennung durch die FIFA-Führung.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Diese hohe Anerkennung und die aufrichtigen Worte von FIFA-Präsident Gianni Infantino belegen deutlich, dass Usbekistan seinen Platz auf der Weltfußballkarte einnimmt. Die Niederlage im ersten Spiel wird unsere Jungs nicht brechen; im Gegenteil, diese internationale Unterstützung wird ihnen zusätzliche Kraft und starke Motivation für die kommenden Entscheidungsspiele gegen die Nationalmannschaften von Portugal und DR Kongo geben. Die Geschichte wird weitergeschrieben, und wir glauben bis zum Ende an unsere Jungs!

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