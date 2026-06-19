Liverpool verkündet Transfer des Spanien-Stars Viktor Munyos

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Liverpool verkündet Transfer des Spanien-Stars Viktor Munyos

Der englische Club Liverpool FC hat seinen nächsten großen Schritt im Sommertransferfenster gemacht. Die Mannschaft aus Merseyside bestätigte offiziell die Verpflichtung von Viktor Munyos, Stürmer der spanischen Nationalmannschaft und von Osasuna. Dieser Transfer ist angesichts des Wettbewerbs in der englischen Premier League von großer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com berichtet laut Meldung.

Laut Goal.com hat Liverpool die in dem Vertrag des Spielers festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 34 Millionen Pfund (ca. 45 Millionen Dollar) vollständig aktiviert. Dieser Schritt ermöglichte es dem Club, den Transfer schnell abzuschließen, ohne Verhandlungen mit anderen Interessenten zu führen. Der 22-jährige Flügelspieler, der derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ist, unterzog sich einer medizinischen Untersuchung im Nationalmannschaftslager in Tennessee, USA.

Wettbewerb mit Newcastle und schnelle Einigung

Auch Newcastle war aktiv im Kampf um Viktor Munyos beteiligt. Nachdem die 'Magpies' Anthony Gordon an Barcelona verkauft hatten, planten sie, dessen Platz gezielt mit Munyos zu besetzen. Die Bereitschaft der Liverpool-Führung jedoch, die Ausstiegsklausel sofort und in voller Höhe statt in Raten zu zahlen, machte Newcastle einen Strich durch die Rechnung.

Munyos ist die erste große Verpflichtung unter Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola. Es heißt, dass der Trainer die taktische Flexibilität und die hohe Arbeitsrate des jungen Spanier schätzt und glaubt, dass er perfekt zum intensiven Spielstil in Anfield passt. Der Spieler wird dem Team beitreten, sobald die internationale Freigabe und die Arbeitsvisa-Dokumente formalisiert sind.

In der letzten Saison kam Viktor Munyos in 34 Spielen für Osasuna zum Einsatz und erzielte 7 Tore und 5 Vorlagen. Sein technisches Können ist kein Zufall, da der Spieler in seiner Jugend sowohl in den Akademien von Barcelona als auch von Real Madrid ausgebildet wurde. Sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft feierte er im März dieses Jahres mit einem Tor gegen Serbien.

Dieser Transfer zeigt Liverpools ernsthafte Absicht, seine Offensive vor der neuen Saison zu verjüngen und zu verstärken. Es wird erwartet, dass Munyos' Geschwindigkeit und Technik auf dem linken Flügel das Angriffspotenzial des Teams erheblich steigern werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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