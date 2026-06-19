Liverpool bietet 100 Millionen Euro für RB Leipzig-Star Yan Diomande

Liverpool, einer der Giganten der englischen Premier League, bereitet sich darauf vor, auf dem Transfermarkt für großes Aufsehen zu sorgen. Die Merseyside-Clubber haben offiziell ein Angebot über 100 Millionen Euro für das junge Talent von RB Leipzig, Yan Diomande, abgegeben. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte er zu einem der teuersten Einkäufe in der Geschichte des Vereins werden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von Sky Sports zufolge umfasst das von Liverpool angebotene Paket eine garantierte Zahlung von 90 Millionen Euro sowie zusätzliche Boni in Höhe von 10 Millionen Euro. Der englische Club möchte Paris Saint-Germain im Kampf um den 19-jährigen Fußballer, der als einer der talentiertesten jungen Stürmer Europas gilt, hinter sich lassen.

Der bekannte Insider Fabrizio Romano berichtet jedoch, dass die Führung von RB Leipzig dieses erste Angebot der Merseyside-Clubber offiziell abgelehnt hat. Der deutsche Verein versucht, seinen Star zu halten, und es wird erwartet, dass er mindestens 120 Millionen Euro fordert, um ihn ziehen zu lassen.

Wettbewerb im Transferrennen

Derzeit ist auch Paris Saint-Germain einer der Hauptanwärter auf den Spieler. Die französischen Meister haben jedoch noch kein offizielles Angebot abgegeben. Laut The Athletic ist Liverpool bei den persönlichen Vertragsbedingungen, die dem Spieler angeboten werden, weit vor den Parisern, was den Merseyside-Club im Transferrennen in eine vorteilhafte Position bringt.

RB Leipzig beabsichtigt indes, den Vertrag des Spielers zu verlängern und sein Gehalt zu erhöhen. Der deutsche Club sieht Diomande als zentrale Figur in der Offensive und möchte ihn für mindestens eine weitere Saison behalten. Gleichzeitig verheimlicht die Vereinsführung nicht, dass sie bei einer astronomischen Summe bereit für Verhandlungen sind.

In der vergangenen Saison kam Yan Diomande in 33 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte 12 Tore sowie 9 Vorlagen. Seine produktive Spielweise spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass RB Leipzig den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft belegte und sich eine Qualifikation für die Champions League sicherte.

Sollte Liverpool diesen Transfer abschließen, würde dies die Offensivlinie des Teams erheblich verstärken. Derzeit prüft der Verein auch andere Optionen, doch Diomande bleibt das Hauptziel. Laut Goal.com wird die Zukunft des Spielers in den kommenden Wochen entschieden.