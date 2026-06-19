Der italienische Verein Inter hat offiziell die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Cristian Chivu bekannt gegeben. Der rumänische Spezialist, der bereits in seiner Debutsaison große Erfolge mit dem Verein feierte, wird nun bis 2028 im San Siro tätig sein. Diese Entscheidung wird als Zeichen des hohen Vertrauens der Vereinsführung in die kurzfristig erzielten Ergebnisse gewertet. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com erzielte Cristian Chivu in der vergangenen Saison Ergebnisse, die noch über den Erwartungen lagen. Unter seiner Leitung gewannen die Nerazzurri die italienische Meisterschaft der Serie A und den Coppa Italia und erreichten damit das "goldene Double". Der Trainer, der im Juni 2025 von der Jugendmannschaft (Primavera) in die erste Mannschaft aufstieg, spielte eine entscheidende Rolle beim Gewinn des 21. Scudetto und des 10. Nationalpokals.

Historische Ergebnisse und neue Rekorde

Chivus Debutsaison blieb nicht nur wegen der Trophäen, sondern auch wegen historischer Rekorde in Erinnerung. In 58 Spielen verwandelte er das Team in eine wahrhaft dominante Kraft. Infolgedessen wurde er von der Lega Calcio Serie A zum besten Trainer der Saison gewählt. Diese Anerkennung bewies erneut, dass Chivu einer der talentiertesten und vielversprechendsten Trainer Europas ist.

Zudem reihte sich der rumänische Spezialist in die Riege der Elite-Trainer in der Geschichte von Inter ein. Er wurde der fünfte Trainer, der bereits im ersten Jahr beim Verein die Meisterschaft gewann. Zuvor gelang dies Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi und dem legendären Jose Mourinho. Vor allem wurde Chivu die einzige Person in der Vereinsgeschichte, die sowohl als Spieler als auch als Trainer in einem Jahr sowohl die Liga als auch den Pokal gewann.

Interismo-Philosophie und Teamgeist

Neben den Ergebnissen auf dem Platz gewann Chivu durch seine Treue zu den Vereinswerten die Liebe der Fans und der Führung. Zu Beginn seiner Arbeit definierte er "Stolz, Loyalität und Interismo" (den spezifischen Geist des Vereins) als Grundprinzipien. Diese Philosophie trug zur Schaffung einer gesunden Atmosphäre in der Kabine bei und einte die Spieler auf ein gemeinsames Ziel hin.

Auch die Bescheidenheit des Trainers verdient besondere Anerkennung. Während der Feierlichkeiten zum Coppa Italia und zur Serie A beeilte er sich nicht, als Erster die Trophäe in die Höhe zu stemmen. Stattdessen bevorzugte er es, dass die Spieler im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Erst auf Wunsch von Lautaro Martinez und anderen führenden Spielern nahm er den Pokal in die Hand. Dieser Ansatz stärkte den Zusammenhalt im Team weiter.

Der neue Vertrag sichert die langfristige Stabilität des Vereins. Die Inter-Führung strebt nun gemeinsam mit Chivu Siege nicht nur in Italien, sondern auch auf europäischer Ebene, insbesondere in der Champions League, an. Die Verstärkung des Kaders und die Integration junger Talente in die erste Mannschaft werden in den kommenden Saisons ebenfalls unter der Leitung von Chivu erfolgen.