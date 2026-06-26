Klopp bezeichnet Ancelotti als idealen Trainer für Brasilien

Der ehemalige Liverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp hat Carlo Ancelottis potenzielle Tätigkeit bei der brasilianischen Nationalmannschaft hoch gelobt.

Nach Ansicht des deutschen Experten ist Ancelotti der geeignetste Kandidat, um die brasilianische Nationalmannschaft zu führen. Klopp betonte, dass er selbst, wenn er Brasilianer wäre, Carlo für die Nationalmannschaft gewählt hätte.

„Sehr gut. Wenn ich Brasilianer wäre und man mich fragen würde, wer der ideale Trainer für die Nationalmannschaft ist, würde ich ohne Zögern Carlo antworten.

Er kann jede Nationalmannschaft führen, indem er nur eine Augenbraue hebt“, sagte Klopp.

Der ehemalige Liverpool-Coach merkte an, dass die brasilianische Nationalmannschaft ein riesiges Potenzial habe, man aber einen starken Trainer brauche, um dieses voll auszuschöpfen.

„Brasiliens Potenzial ist sehr hoch. Aber es braucht jemanden, der es freisetzt. Dem Team fehlt es an taktischer Disziplin, und es gibt keinen besseren Kandidaten als Carlo, um den Spielern in dieser Hinsicht zu helfen“, sagte er.

Klopp beschrieb Ancelotti als einen großartigen Spezialisten mit enormer Erfahrung, der weiß, wie man mit Spielern arbeitet und ein Team in verschiedenen Situationen führen kann.

„Er ist ein großartiger Spezialist. Die Brasilianer haben Glück“, zitiert La Gazzetta dello Sport Klopp.

Somit zeigte sich Klopp zuversichtlich, dass Ancelotti die fehlende taktische Ordnung in die brasilianische Nationalmannschaft bringen und das enorme Potenzial des Teams voll zur Geltung bringen würde.