Cole Palmer reagiert auf Nichtberücksichtigung für die WM 2026

Chelsea-Mittelfeldspieler Cole Palmer hat sich erstmals dazu geäußert, dass er nicht in den endgültigen Kader Englands für die Weltmeisterschaft 2026 berufen wurde.

Der 22-jährige Fußballer verbringt derzeit seine Saisonpause auf der spanischen Insel Ibiza. Palmer sagte, dass er seit mehreren Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit habe, sich vollständig zu erholen.

«Diesen Sommer werde ich mich ausruhen. Zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren werde ich eine komplette Pause machen. Danach kehre ich zu der Arbeit zurück, die ich liebe», so Palmer.

Der englische Nationalspieler gab zu, dass die letzte Saison nicht wie erwartet verlaufen sei. Er betonte jedoch, dass er nicht länger über eine Entscheidung grübeln wolle, die nicht mehr geändert werden könne.

«Es war nicht meine beste Saison, aber jetzt lässt sich nichts mehr ändern. Ich möchte mich nicht über eine Entscheidung sorgen, die unumkehrbar ist. Ich wünsche der Nationalmannschaft viel Erfolg beim Turnier», fügte er hinzu.

Palmer gab zudem bekannt, dass er die Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verfolgen werde, sofern es seine Urlaubspläne zulassen.

Zur Information: Neben Cole Palmer gehören auch Harry Maguire, Phil Foden und Trent Alexander-Arnold zu den namhaften Spielern, die nicht im Kader Englands für die WM 2026 stehen.

So hat Palmer das Verpassen der Weltmeisterschaft gelassen hingenommen und strebt an, nach einer kurzen Pause stärker in die neue Saison zu starten.