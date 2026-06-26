Ronaldo bei strenger Flughafenkontrolle nach Spiel gegen Usbekistan

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Ronaldo bei strenger Flughafenkontrolle nach Spiel gegen Usbekistan

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, wurde nach dem Spiel gegen Usbekistan am Flughafen von Houston einer strengen Sicherheitskontrolle unterzogen.

Sicherheitsbeamte baten ihn, seine Tasche zur Überprüfung vorzulegen. Ronaldo reagierte humorvoll und fragte gestisch, ob er auch seine Brille abnehmen müsse. Dennoch wurde die Kontrolle plangemäß durchgeführt.

Die portugiesische Nationalmannschaft ist nun nach Miami gereist, wo am 28. Juni das Spiel gegen Kolumbien ansteht.

Zur Information: Portugal belegt derzeit mit 4 Punkten den zweiten Platz in der Gruppe K. In der zweiten Gruppenspielrunde besiegten die Portugiesen Usbekistan mit 5:0, wobei Ronaldo einen Doppelpack erzielte.

Mit diesen Toren erhöhte der erfahrene Stürmer seine Trefferzahl für Portugal in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf 10 und brach damit den legendären Rekord von Eusébio (9 Tore).

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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