Microsoft erhöht Xbox-Konsolenpreise: Ist der AI-Boom die Ursache

Die Welle der Preiserhöhungen in der Technologiewelt hat nun auch die Gaming-Industrie erreicht. Kurz nachdem Apple die Preise für seine Geräte angehoben hatte, kündigte Microsoft eine neue Preispolitik für Xbox-Spielkonsolen an. Diese Änderungen wirken sich nicht nur auf die Geldbeutel der Nutzer aus, sondern zeigen auch ernsthafte Probleme auf dem globalen Elektronikmarkt auf. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut offiziellen Angaben des Unternehmens werden die Preise für Xbox-Konsolen weltweit ab dem 1. August deutlich steigen. Insbesondere Modelle mit 512GB Speicher werden um 100 Dollar teurer, Versionen mit 1TB um 150 Dollar. Gleichzeitig hat Microsoft beschlossen, die Produktion des 2TB-Modells vollständig einzustellen. Solche drastischen Maßnahmen werden innerhalb des letzten Jahres bereits zum zweiten Mal umgesetzt.

Speicherpreise und der Einfluss von Künstlicher Intelligenz

Microsoft begründete diese Entscheidung mit dem starken Anstieg der Preise für Speicherchips und Storage-Geräte weltweit. Berichten zufolge sind die Kosten für Komponenten um mehr als das 2,5-fache gegenüber dem vorherigen Niveau gestiegen. Experten prognostizieren, dass sich diese Werte bis zum Herbst 2027 erneut verdoppeln könnten.

Als Hauptursache für diese Situation wird die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) genannt. Apple führte genau diesen Faktor an, als es die Preise für seine Mac- und iPad-Geräte erhöhte. Die beispiellose Nachfrage nach AI-Infrastruktur und großen Rechenzentren hat zu Engpässen in der Lieferkette für fortschrittliche Speicherchips geführt, was sich direkt auf die Preise herkömmlicher Unterhaltungselektronik auswirkt.

Wettbewerber und Marktsituation

Vor dem Hintergrund der Xbox-Preiserhöhungen wird daran erinnert, dass auch der Hauptkonkurrent Sony den Preis der PlayStation 5 (PS5) angehoben hat. Das PS5 Digital Edition Modell stieg von 499 Dollar bei Markteinführung auf 599 Dollar. Während Nintendo die Preise für den Switch 2 relativ moderat gehalten hat, ist es unter dem Marktdruck wahrscheinlich, dass die Preise in Zukunft überarbeitet werden.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden Xbox- und PlayStation-Konsolen über offizielle und inoffizielle Händler weit verbreitet verkauft. Der Anstieg der globalen Preise wird unweigerlich auch die Preise in lokalen Geschäften beeinflussen. Dies wird es für Gamer noch schwieriger machen, Konsolen der nächsten Generation zu erwerben.

Um die Situation zu mildern, bietet Microsoft den Käufern eine Reihe von Vorteilen an. Die Erklärung des Unternehmens sieht folgende Maßnahmen vor:

Einführung von Programmen zum Verkauf von gebrauchten (previously played) Konsolen zu einem günstigeren Preis;

Erweiterung des "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Systems bei Einkäufen über den Microsoft Store;

Bereitstellung von zinsfreien Ratenzahlungsoptionen für bis zu 12 Monate auf Partnerplattformen wie Amazon.

Somit führt das AI-Rennen in der Technologiewelt nicht nur zu teurerer Software, sondern auch zu einer Verteuerung von Alltagsgeräten. Diese Schritte von Giganten wie Microsoft und Apple könnten ein neuer Standard für die gesamte Branche werden.