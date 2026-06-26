Martines nennt Schlüsselfaktor für Sieg gegen Usbekistan

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Martines nennt Schlüsselfaktor für Sieg gegen Usbekistan

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martines, äußerte sich zum souveränen 5:0-Sieg gegen Usbekistan.

Der spanische Spezialist betonte, dass der wichtigste Aspekt für das Team in diesem Spiel die emotionale Kontrolle und die Treue zum festgelegten Spielplan waren.

«Ich glaube, der Hauptfaktor in diesem Spiel war die Fähigkeit, die Emotionen zu steuern. Im ersten Spiel hatten wir nach dem Tor unseren Plan, die Disziplin und die positionsbedingte Ordnung verloren», sagte Martines.

Der Trainer erklärte, dass die portugiesischen Spieler im Spiel gegen Usbekistan von den ersten Minuten an genau wussten, wie sie agieren mussten, und den taktischen Plan bis zur Halbzeit korrekt umsetzten.

«Diesmal war die Situation anders. Wir agierten mit einem klaren Verständnis dafür, wie wir bis zur Pause spielen mussten. Auch die fünf eingewechselten Spieler hielten die taktische Disziplin auf hohem Niveau. Das war entscheidend», bemerkte er.

Martines merkte zudem an, dass das zweite Tor Portugal einen psychologischen Vorteil verschaffte und das nicht anerkannte Tor der usbekischen Nationalmannschaft das Spielszenario beeinflusste.

«Das zweite Tor hat uns sehr geholfen. Ebenso beeinflusste die Tatsache, dass das Tor von Usbekistan nicht gezählt wurde, den Spielverlauf. In einem anderen Spiel wäre ein solches Tor anerkannt worden und hätte den gesamten Verlauf der Partie verändert», sagte der Trainer.

Der portugiesische Cheftrainer zeigte sich zufrieden darüber, dass sein Team schnell die richtigen Schlüsse aus den Fehlern des vorangegangenen Spiels gezogen hatte.

«Insgesamt bin ich sehr glücklich. Denn wir haben unsere Fehler aus dem ersten Spiel schnell analysiert und es geschafft, diese nicht zu wiederholen», fügte Martines hinzu.

Nach dem Sieg über Usbekistan steigerte die portugiesische Nationalmannschaft ihre Punktzahl auf 4. Usbekistan, das noch keinen Punkt erzielen konnte, belegt den vierten und letzten Platz in der Gruppentabelle.

PortugalUsbekistanRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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