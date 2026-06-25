Neymar kehrt zurück: Brasilien träumt wieder von der Meisterschaft

Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar, ist nach einer langen Pause wieder für das Nationalteam aufgelaufen. Die Rückkehr des Stürmers, der fast drei Jahre lang nicht für sein Land gespielt hatte, wurde von Fans und der gesamten Fußballwelt mit großer Spannung und Begeisterung erwartet.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Miami sehr positiv über Neymar. Er betonte, dass der Spieler keine zusätzliche Ermutigung oder Motivation benötige.

„Neymar braucht keine spezielle Motivation. Jeder hier liebt ihn. Er ist immer bereit, das Trikot Brasiliens zu tragen“, sagte der Experte.

Es sind fast drei Jahre vergangen, seit Neymar sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft bestritt. Eine schwere Verletzung, die er sich im Oktober 2023 in einem WM-Qualifikationsspiel zuzog – ein Riss der Kreuzbänder und ein Meniskusschaden – hielt ihn lange vom Platz fern. Der Genesungsprozess und der Mangel an Spielpraxis verzögerten seine Rückkehr zusätzlich.

Der mittlerweile 34-jährige Neymar trug beim Spiel in Miami wieder das Trikot der Seleção. Während der Begegnung feierte Brasilien einen souveränen Sieg gegen Schottland. Vinicius Junior traf in der ersten Halbzeit doppelt, und Matheus Cunha baute die Führung weiter aus.

Als Neymar in der 76. Minute für Cunha eingewechselt wurde, herrschte im Stadion eine echte Feststimmung. Sobald sein Name auf den Großbildschirmen erschien, begrüßten ihn die Fans mit Applaus und Jubelrufen.

Ancelotti machte keinen Hehl daraus, dass er mit Neymars Leistung zufrieden war.

„Er hatte es verdient zu spielen. Neymar hat hart an seinem Comeback gearbeitet und Professionalität bewiesen. Er kann dem Team bei der Weltmeisterschaft mit seinen Qualitäten helfen. Auch in der kurzen Zeit auf dem Platz hat er gut gespielt“, so der Trainer.

Neymar war nur 20 Minuten im Einsatz. In dieser Zeit hatte er 24 Ballkontakte und gab sogar einen Schuss auf das Tor ab. Doch wichtiger als die Zahlen ist die Hoffnung, die seine Rückkehr den Fans gegeben hat.

Nach dem Schlusspfiff richteten sich die Kameras im Stadion erneut auf Neymar. Er ging in Richtung der Tribüne, um sich bei den Fans zu bedanken, und nahm seine Tochter in den Arm, die in der ersten Reihe saß. Für viele war dies einer der bewegendsten Momente des Abends.

Brasilien gewann die Weltmeisterschaft zuletzt im Jahr 2002. Der letzte große Titel der Nationalmannschaft war die Copa América 2019. Deshalb sehnen sich die Fans des Landes wieder nach großen Erfolgen.

Die Fans, die das Stadion in Miami verließen, waren nicht nur mit dem deutlichen Sieg zufrieden, sondern auch mit der Rückkehr von Neymar.

„Pele ist der größte Spieler aller Zeiten. Aber Neymar ist auch einer der Besten in der Geschichte Brasiliens. Wenn er die Weltmeisterschaft gewinnt, wird er auf einer Stufe mit Ronaldo und Ronaldinho stehen“, sagte ein Fan.

Die brasilianischen Anhänger sind überzeugt, dass Neymar immer noch ein Spieler ist, der das Spiel entscheiden kann. Seine Erfahrung, seine Technik und sein berühmtes „jogo bonito“ – der Stil des schönen Fußballs – könnten der Nationalmannschaft erneut große Erfolge bescheren.

Damit ist die lang ersehnte Rückkehr vollzogen. Brasiliens Held, der schon fast vergessen schien, ist zurück auf dem Platz, und die Fans warten gespannt darauf, dass er neue Kapitel schreibt.