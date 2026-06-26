Notion stellt E-Mail-Dienst ein, um sich vollständig auf KI zu konzentrieren

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Notion stellt E-Mail-Dienst ein, um sich vollständig auf KI zu konzentrieren

Die beliebte Produktivitätsplattform Notion hat eine unerwartete Entscheidung bekannt gegeben: Das Unternehmen wird seinen E-Mail-Dienst Notion Mail offiziell am 22. September dieses Jahres einstellen. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, auf traditionelle Posteingänge zu verzichten und die Prozesssteuerung vollständig an AI-Agenten (Künstliche Intelligenz-Assistenten) zu übergeben. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Vertreter des Unternehmens erklärten, dass sich die Gewohnheiten der Nutzer drastisch geändert haben. Derzeit öffnen mehr als die Hälfte der Notion Mail-Nutzer ihren Posteingang gar nicht mehr, um E-Mails zu lesen. Stattdessen vertrauen sie die Analyse, Sortierung und Beantwortung der gesamten Korrespondenz intelligenten Agenten an. Daher hat Notion beschlossen, Ressourcen nicht in die Aufrechterhaltung einer traditionellen Benutzeroberfläche, sondern in die Entwicklung automatisierter Systeme zu investieren.

Der Vorteil von AI-Agenten

Obwohl Notion Mail seinen Betrieb einstellt, werden die KI-basierten Agenten des Unternehmens weiterhin funktionieren. Diese Technologie ist in der Lage, komplexe Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails im Namen des Nutzers, das Vereinbaren von Terminen und das Sortieren wichtiger Nachrichten zu übernehmen. Diese Änderung wird als ernsthafter Schritt in Richtung des Konzepts einer "Zukunft ohne Posteingang" in der modernen Technologiewelt gewertet.

Laut ixbt.com war der Notion Mail-Dienst in Gmail integriert. Das bedeutet, dass die Einstellung des Dienstes die E-Mails der Nutzer nicht beschädigen wird — die gesamte Korrespondenz bleibt auf den Gmail-Servern gespeichert. Nutzer wird jedoch empfohlen, Entwürfe und geplante E-Mails, die in Notion Mail erstellt wurden, bis zum 22. September zu exportieren.

Wettbewerb und neue Strategie

Notion kündigte seinen E-Mail-Dienst an, nachdem es 2024 das auf Sicherheit spezialisierte Startup Skiff erworben hatte. Das Produkt wurde im April 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt und sollte mit Premium-Diensten wie Superhuman und Fyxer konkurrieren. Die Markttrends zeigten jedoch, dass Nutzer E-Mails nicht mehr manuell verwalten wollen.

Derzeit arbeiten auch neue Startups wie AgentMail an genau der Idee, die Notion vorantreibt — der Schaffung eines E-Mail-Ökosystems, das ausschließlich für AI-Agenten konzipiert ist. Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da die Notion-Plattform eines der beliebtesten Werkzeuge für das Projektmanagement unter lokalen Freelancern und IT-Teams ist.

Nach der Einstellung des Dienstes sollten Nutzer folgende Maßnahmen ergreifen:

  • Geplante und nicht gesendete E-Mails auf eine andere Plattform übertragen;
  • Einstellungen für automatische Labels und Filter sichern;
  • Auf neue Methoden der E-Mail-Bearbeitung mithilfe von Notion AI-Agenten umsteigen.
Das Unternehmen bezeichnet diese Entscheidung als "Konzentration aller Aufmerksamkeit auf die effektivste Richtung". Dies deutet darauf hin, dass sich die Kultur der E-Mail-Bearbeitung in naher Zukunft vollständig ändern könnte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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