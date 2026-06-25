Starkes Erdbeben verursacht weitreichende Zerstörungen in Venezuela

Starke Erdbeben der Magnitude 7,2 und 7,5, die in einem Abstand von nur 40 Sekunden an der Nordküste Venezuelas auftraten, haben massive Zerstörungen angerichtet. Vorläufigen Informationen zufolge geht die Zahl der Opfer in die Hunderte, und die Sorge um das Schicksal Tausender Menschen bleibt bestehen.

Die größten Schäden wurden in den Städten La Guaira, Catia la Mar und Caraballeda verzeichnet. Dutzende mehrstöckige Gebäude sind eingestürzt, und die Bewohner suchen in den Trümmern nach ihren Angehörigen.

Das Erdbeben beschädigte auch den internationalen Flughafen Simon Bolivar, das wichtigste Lufttor des Landes, schwer. Auch in der Stadt Caracas wurden mehrere Gebäude zerstört.

Nach Angaben der UN sind allein in der Region La Guaira mehr als 100 Gebäude eingestürzt. Spezialisten aus den USA, Frankreich und anderen Staaten werden in die Such- und Rettungsarbeiten einbezogen.

Beamte geben an, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Die Rettungskräfte kämpfen gegen die Zeit, um Überlebende unter den Trümmern zu finden.