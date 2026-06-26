Neymar spricht über Rückkehr zum Spitzenfussball und Freundschaft mit Lionel Messi

Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar ist nach einer langen Pause auf die große Bühne zurückgekehrt. In einem Spiel gegen Schottland im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 sprach der Fußballer nicht nur über seine sportliche Form, sondern auch über seine Beziehung zu seinem lebenslangen Freund Lionel Messi. Diese Rückkehr ist für die Fußballwelt von großer Bedeutung, da Neymar aufgrund einer Verletzung fast drei Jahre lang nicht in der Nationalmannschaft aufgetreten war. Laut Goal.com berichtet, .

Der 34-jährige Star, der in der 76. Minute des im Stadion in Miami ausgetragenen Spiels eingewechselt wurde, wurde unter dem Jubel der Fans empfangen. Dieses Spiel, das Brasilien mit 3:0 gewann, war für Neymar voller emotionaler Momente. Zur Erinnerung: Der Spieler hatte sich im Oktober 2023 in einem Spiel gegen Uruguay eine schwere Knieverletzung zugezogen und musste sich einer langen Behandlung unterziehen.

Konkurrenz auf dem Platz und Brüderlichkeit im Leben

In einem Interview mit DSports nach dem Spiel äußerte Neymar warme Worte über seinen ehemaligen Teamkollegen und engen Freund Lionel Messi. Trotz der historischen Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien wurde deutlich, dass die Beziehung zwischen den beiden Stars weiterhin stark ist. Laut Goal.com betonte Neymar, dass er anlässlich des 39. Geburtstags der argentinischen Legende in ständigem Kontakt mit ihm stehe.

"Wir sprechen sehr viel, wir waren auch in den letzten Tagen in Kontakt. Er weiß, wie sehr ich ihn liebe", betonte Neymar. Seinen Worten zufolge verdient Lionel Messi mehr Respekt für seine menschlichen Qualitäten als für sein Können auf dem Platz. Der brasilianische Stürmer lobte besonders Messis Bescheidenheit und nannte ihn einen noch wunderbareren Menschen im Privatleben.

Neymar drückte zudem seine Dankbarkeit gegenüber dem argentinischen Volk aus. Er sagte, dass er die ständige Liebe und Aufmerksamkeit der Fans des Nachbarlandes sehr schätze. Solche Aussagen zeigen, wie hoch der gegenseitige Respekt zwischen Vertretern zweier erbitterter Rivalen im südamerikanischen Fußball ist.

Herausforderungen der lang erwarteten Rückkehr

Neymars Debüt im Zyklus der Weltmeisterschaft 2026 verzögerte sich etwas. Nachdem er sich zunächst vom Knie verletzt erholt hatte, hinderten ihn Probleme mit der rechten Wade am Spiel. Dank der Bemühungen des medizinischen Stabs gelang es ihm jedoch, seine historischen Minuten im Spiel gegen Schottland zu absolvieren.

Für Neymar, der als bester Torschütze in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft gilt, hat dieses Turnier eine besondere Bedeutung. Trotz der Konkurrenz im Kader und der zunehmenden Zahl junger Talente wird die Rückkehr des erfahrenen Stürmers als zusätzliche Motivationsquelle für die Selecao erwartet. Nun warten die Fans gespannt darauf, dass Neymar in den nächsten Spielen in der Startelf steht und seinem Team mit Toren hilft.