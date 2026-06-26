Manchester United mischt im Rennen um Borussia Dortmund-Star Felix Nmecha mit

Der englische Club Manchester United hat Verhandlungen über den Transfer des Borussia Dortmund-Mittelfeldspielers Felix Nmecha aufgenommen. Die "Red Devils" versuchen, ihre Hauptrivalen Manchester City und Liverpool im Kampf um das Mitglied der deutschen Nationalmannschaft zu überholen. Der glanzvolle Auftritt des 25-Jährigen bei der Weltmeisterschaft hat sein Ansehen auf dem Transfermarkt erheblich gesteigert. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Sky Sports arbeitet die Führung von Manchester United hinter den Kulissen aktiv daran, diesen Transfer zu realisieren. Insbesondere der Leiter der Scouting-Abteilung, der deutsche Spezialist Christopher Vivell, steht in ständigem Kontakt mit den Vertretern des Spielers. Dies belegt, dass die Absicht des Old-Trafford-Clubs, diesen vielseitigen Mittelfeldspieler zu verpflichten, ernsthaft ist.

Wettbewerb unter europäischen Top-Clubs

Das Interesse an Nmecha beschränkt sich nicht nur auf englische Vereine. Berichten zufolge beobachtet auch der spanische Club Real Madrid die Situation des Spielers genau. Zudem hat Jose Mourinho den Spielstil des Fußballers hoch gelobt. In der aktuellen Phase agiert Manchester United jedoch deutlich aktiver als andere Interessenten.

Borussia Dortmund will seinen Anführer jedoch nicht so leicht ziehen lassen. Der deutsche Club hat in den Verhandlungen die Oberhand, da Nmecha im März dieses Jahres einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnet hat. Vor allem enthält diese Vereinbarung keine Ausstiegsklausel für das aktuelle Sommer-Transferfenster.

Wie Kicker schreibt, hat Dortmund für seinen Star inoffiziell einen Preis von 100 Millionen Euro festgelegt. Diese Summe wird sicherlich viele Käufer abschrecken, doch der Club beabsichtigt so, seinen Schlüsselspieler zu halten. Sportdirektor Lars Ricken betonte kürzlich in einem Interview, dass Felix von fundamentaler Bedeutung für das Team sei.

Bisher ist unklar, ob Manchester United bereit ist, diese enorme Summe zu zahlen. Da jedoch auch andere Giganten der Premier League im Rennen sind, wird erwartet, dass die Entwicklungen rund um Nmecha bis zum Ende des Transferfensters noch spannender werden. Goal.com gab bekannt, dass es diesen Transferprozess ebenfalls genau verfolgt.