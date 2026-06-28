WM-Ergebnisse kosten Usbekistan teuer

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WM-Ergebnisse kosten Usbekistan teuer

Die usbekische Nationalmannschaft ist nach drei Niederlagen in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 in der Online-FIFA-Weltrangliste um zehn Plätze gefallen. Das Team sank vom 50. auf den 60. Platz und verlor insgesamt 49,20 Ranking-Punkte. Nach aktuellen vorläufigen Berechnungen liegt Usbekistan bei 1409,73 Punkten.

Usbekistan verlor zunächst 1:3 gegen Kolumbien und büßte 14,25 Punkte ein. Die 0:5-Niederlage gegen Portugal führte zu einem weiteren Verlust von 11,64 Punkten. Nach dem 1:3 im letzten Spiel gegen Kongo DR sank das Punktekonto der Mannschaft um weitere 23,10 Punkte.

Kolumbien, das die Gruppe als Erster beendete, kletterte hingegen in der Weltrangliste auf. Das Team feierte Siege gegen Usbekistan und Kongo DR und spielte Unentschieden gegen Portugal. Vorläufigen Berechnungen zufolge gewannen die Kolumbianer 29,07 Punkte und stiegen vom 13. auf den 11. Platz. Ihr Gesamtwert erreichte 1727,42 Punkte.

Portugal verzeichnete in der Gruppe einen Sieg und zwei Unentschieden. Während das 1:1 gegen Kongo DR das Team 12,76 Punkte kostete, brachte der deutliche Sieg über Usbekistan 11,64 Punkte zurück. Nach dem Unentschieden gegen Kolumbien sanken die Punkte erneut. Infolgedessen fiel Portugal mit 1766,74 Punkten vom 5. auf den 8. Platz.

Für Kongo DR bedeutete der Sieg über Usbekistan einen großen Aufstieg. Das afrikanische Team spielte Unentschieden gegen Portugal, verlor gegen Kolumbien und besiegte Usbekistan. Nach diesen Ergebnissen gewann Kongo DR 21,05 Punkte und stieg vom 46. auf etwa den 41. Platz. Das Team kommt auf 1495,48 Punkte.

UsbekistanPortugalKolumbienKongo DRFIFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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