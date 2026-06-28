Der FC Chelsea hat die Arbeit an einem überraschenden Transfer aufgenommen. Berichten zufolge haben die "Blues" Kontakt zu dem erfahrenen Mittelfeldspieler Granit Xhaka aufgenommen, der derzeit für Sunderland spielt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte der Schweizer Nationalspieler wieder mit seinem ehemaligen Trainer Xabi Alonso zusammenarbeiten. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einem Bericht von BBC Sport hat die Chelsea-Führung erste Gespräche mit den Vertretern des 33-jährigen Fußballers geführt. Dieser Schritt bedeutet eine leichte Abkehr von der Strategie des Clubs, in den letzten Jahren nur junge Talente zu verpflichten. Da der Londoner Club einen erfahrenen Anführer benötigt, möchte er das Zentrum des Spielfelds mit Granit Xhaka verstärken.

Zusammenarbeit zwischen Xabi Alonso und Granit Xhaka

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Granit Xhaka und Xabi Alonso ist vielen bekannt. Bei Bayer Leverkusen errangen sie einen historischen Sieg in der deutschen Bundesliga. Xabi Alonso beabsichtigt, seinen ehemaligen Schützling nach Chelsea zu holen, um die Atmosphäre in der Kabine zu verbessern und den jungen Spielern als Vorbild zu dienen.

In der vergangenen Saison erwies sich Granit Xhaka bei Sunderland als echter Anführer. Er kam in 34 Premier-League-Spielen zum Einsatz und trug maßgeblich dazu bei, dass das Team den siebten Tabellenplatz belegte und sich eine Europa-League-Qualifikation sicherte. Obwohl der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft einen Vertrag bei Sunderland bis 2028 hat, hat ihn die Möglichkeit, erneut mit Xabi Alonso zu arbeiten, interessiert.

Sunderlands feste Position

Obwohl der Spieler selbst dem Transfer gegenüber offen ist, will Sunderland seinen Kapitän nicht so einfach ziehen lassen. Die Vereinsführung betont, dass Granit Xhaka nicht zum Verkauf steht und ein unverzichtbarer Teil der Pläne für die nächste Saison ist. Die finanziell stabilen "Black Cats" sind bereit, um ihren Anführer zu kämpfen.

Das Interesse von Chelsea könnte auch durch Gerüchte um das zentrale Mittelfeldtalent Enzo Fernandez ausgelöst worden sein. Berichten zufolge möchte Real-Madrid-Präsident Florentino Perez den Argentinier verpflichten, wobei sein Transferwert auf 120 Millionen Pfund geschätzt wird. Sollte Enzo Fernandez nach Madrid wechseln, wird erwartet, dass Granit Xhaka seine Lücke füllt.

Bisher wurde keine endgültige Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt. Während Granit Xhaka seine volle Aufmerksamkeit auf die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft richtet, wird die Wahrscheinlichkeit dieses überraschenden Wechsels vor dem Schließen des Transferfensters als hoch eingeschätzt.