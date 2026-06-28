Neymar kauft Luxusuhr für 1 Million Dollar in New York

Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar, versetzt alle nicht nur mit seinem Können auf dem Platz, sondern auch mit seinem exquisiten Geschmack für Luxusartikel in Staunen. Während seines Besuchs in New York City bereicherte der Stürmer, der derzeit im Nationalteam steht, seine Sammlung kostbarer Accessoires um ein weiteres einzigartiges Stück. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Globo nutzte Neymar eine kurze Pause während der Vorbereitungen der brasilianischen Nationalmannschaft in New Jersey effektiv und besuchte eine der exklusivsten Boutiquen im Zentrum von New York. Der 34-jährige Fußballer besuchte den Flagship-Store der weltberühmten Marke Jacob & Co und erwarb eine Uhr im Wert von etwa 1 Million Dollar.

Dieser Kauf bestätigt erneut, dass Neymar nicht nur in der Fußballwelt, sondern auch unter Liebhabern der gehobenen Horologie einer der bedeutendsten Sammler ist. Experten schätzen seine gesamte Uhrensammlung auf weit über 1,6 Millionen Pfund.

Treffen mit dem Markengründer

Der Kaufvorgang war mehr als nur eine einfache Transaktion. Neymar wurde persönlich vom Markengründer, dem berühmten Juwelier und Uhrmacher Jacob Arabo, empfangen. In sozialen Netzwerken verbreitete Videos und Fotos zeigen den brasilianischen Star in einem herzlichen Gespräch mit Arabo, der die Luxusmarke 1986 gründete.

Jacob Arabo drückte seine Dankbarkeit aus, indem er ein Foto mit dem Fußballer auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichte. "Wir freuen uns, dass Neymar, ein langjähriger Freund unserer Marke, vor dem großen Sommerturnier Zeit fand, unsere Boutique in New York persönlich zu besuchen und eine neue Uhr zu kaufen", schrieb der Markeninhaber.

Dieser Neuzugang ist nicht das einzige kostbare Stück in Neymars Gesamtsammlung. Der ehemalige Barcelona- und PSG-Star wurde bereits oft mit diamantbesetzten Tourbillons und einzigartigen, maßgefertigten Uhren gesehen. Es heißt, dass einige seiner Uhren einzeln einen Wert von über 1,6 Millionen Pfund haben.

Solche Ausgaben passen voll und ganz zum Jahreseinkommen und Lebensstil des Fußballers. Neben seinen Erfolgen auf dem Platz verdient Neymar enorme Summen durch Partnerschaften mit globalen Marken. Obwohl er sich derzeit auf den internationalen Erfolg mit der brasilianischen Nationalmannschaft konzentriert, hat er gezeigt, dass er für seine persönlichen Interessen an Zeit und Geld nicht spart.