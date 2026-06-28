Manchester United und Tottenham kämpfen um Mateus Fernandes

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Manchester United und Tottenham kämpfen um Mateus Fernandes

Zwei Premier-League-Giganten — Manchester United und Tottenham — haben Verhandlungen aufgenommen, um das portugiesische Talent Mateus Fernandes zu verpflichten. Dieses Transferduell wird voraussichtlich eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommers, da beide Teams die Verstärkung des Mittelfelds als Priorität ansehen. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut dem talkSPORT-Journalisten Ben Jacobs ist Tottenham in den Verhandlungen mit dem Spieler derzeit einen Schritt weiter. Auf Wunsch von Cheftrainer Roberto De Zerbi plant der Londoner Club, den Kader mit technisch versierten Spielern zu ergänzen. Es heißt, dass Fernandes' Spielstil perfekt in De Zerbis System passt.

West Hams strikte Forderungen und finanzielle Hürden

Trotz des großen Interesses ist sein aktueller Verein West Ham nicht bereit, ihn einfach ziehen zu lassen. Die Vereinsführung des Londoner Clubs hat einen sehr hohen Preis für Fernandes angesetzt und signalisiert, dass sie nicht nachgeben werden. Laut Goal.com ist West Ham finanziell stabil, nachdem sie kürzlich eine Investition von 90 Millionen Pfund erhalten haben, und sieht keine Notwendigkeit, den Spieler günstig zu verkaufen.

Die Tottenham-Führung hat Bereitschaft signalisiert, etwa 80 Millionen Pfund für den Spieler zu zahlen. Im Lager von Manchester United ist die Situation jedoch komplizierter. Obwohl die "Red Devils" seit Mai mit den Vertretern von Fernandes in Kontakt stehen, sind sie nicht bereit, die astronomische Summe von West Ham zu zahlen.

Manchester United Cheftrainer Michael Carrick möchte die Lücke, die Casemiro hinterlassen hat, mit einem würdigen Kandidaten füllen. In einem Interview im Mai betonte Carrick, dass ernsthafte Veränderungen im Kader nötig seien und durch den Abgang einiger Spieler Lücken entstanden seien. Mateus Fernandes entspricht genau dem Profil, das Carrick sucht, doch die Vereinsführung möchte einen Bieterkrieg und übermäßige Ausgaben vermeiden.

Bisher hat Fernandes keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Während Tottenhams finanzielles Angebot näher an den Forderungen von West Ham liegt, könnten das Prestige von Manchester United und das Projekt von Carrick den Spieler anziehen. Sollte der Club aus Manchester keine Einigung beim Preis erzielen, müssen sie günstigere Alternativen prüfen.

Wie diese Transfersaga endet, wird in den kommenden Wochen bekannt. Beide Vereine streben an, die Probleme im zentralen Mittelfeld vor Beginn der neuen Premier-League-Saison zu lösen. Fernandes selbst ist bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere, um sich bei einem Top-Club zu beweisen.

Manchester UnitedTottenhamMateus FernandesWest HamTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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