Jurgen Klopp spricht über Liverpools missglückte Saison und neuen Trainer

"Der ehemalige Cheftrainer von Liverpool, Jurgen Klopp, teilte seine Gedanken zur erfolglosen Saison 2025-26 des Teams unter Arne Slot mit. Der deutsche Spezialist gab zu, dass die Erwartungen des Vereins nicht erfüllt wurden, und sprach eine ernsthafte Warnung an den neu ernannten Cheftrainer Andoni Iraola aus. Er betonte, dass für langfristigen Erfolg in Anfield nicht nur taktisches Geschick, sondern auch eine große Portion Glück nötig sei. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit ESPN analysierte Klopp die Gründe für den Absturz in Slots zweiter Saison. Zur Information: Arne Slot verzeichnete bei Liverpool in insgesamt 113 Spielen 66 Siege, 18 Unentschieden und 29 Niederlagen. Obwohl er in seiner Debütsaison die Meisterschaft der Premier League gewann, führte der Abschluss der folgenden Saison ohne Titel zu seinem Rücktritt.

"Ich weiß nicht genau, was passiert ist; ich bin nicht nah genug am Team, um die Situation zu bewerten. Ich war sehr froh, dass sie vor einem Jahr Meister wurden, aber ich weiß nicht, was im nächsten Jahr schiefgelaufen ist. Zweifellos war niemand mit der letzten Saison zufrieden. Dennoch haben sie sich für die Champions League qualifiziert, und das ist ebenfalls ein großer Erfolg", bemerkte Klopp.

Psychische Schläge und unerwartete Verluste

Klopp hob besonders hervor, dass auch schwierige Situationen abseits des Platzes die Ergebnisse des Teams beeinflusst haben. Insbesondere sagte er, dass der Tod des Stürmers Diogo Jota im letzten Sommer ein unvorstellbarer psychischer Schlag für den Verein war. Es ist eine äußerst schwierige Aufgabe, das Team nach solchen tragischen Ereignissen wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

"In Liverpool passierten in der letzten Saison Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Es ist sehr schwer, mit solchen Dingen umzugehen. Ich weiß nicht genau, was dort vorgefallen ist, aber die letzte Saison liegt hinter ihnen und nun müssen sie in die Zukunft blicken", sagt der ehemalige Trainer.

Zur Erinnerung: Arne Slot musste im riesigen Schatten von Jurgen Klopp arbeiten, der das Team von 2015 bis 2024 führte und 8 große Titel gewann, darunter die Champions League und die Premier League. Nun hat die Vereinsführung Andoni Iraola ernannt, um das Team wieder an die Spitze zu führen.

Neuer Trainer und der Glücksfaktor

Andoni Iraola kam nach einer erfolgreichen Zeit bei Bournemouth nach Merseyside. Bei seinem ehemaligen Verein verzeichnete er in 127 Spielen 48 Siege, 38 Unentschieden und 41 Niederlagen. Obwohl Klopp nicht am Potenzial des neuen Trainers zweifelt, erinnerte er an die besonderen Schwierigkeiten der Arbeit in Anfield.

"Jetzt hat das Team einen neuen Trainer — Andoni Iraola. Er ist, genau wie Arne Slot, ein großartiger Spezialist, aber alles muss zusammenpassen. Damit ein Trainer lange Zeit zusammenarbeiten und Ergebnisse liefern kann, muss ihm auch das Glück hold sein", schloss Klopp.

Derzeit warten die Liverpool-Fans darauf, dass sich das Team unter dem neuen Trainer wieder aufbaut und in den Kampf um Titel zurückkehrt. Iraolas Hauptaufgabe wird es sein, nicht nur taktische Änderungen vorzunehmen, sondern auch den psychischen Zustand des Teams zu stabilisieren.