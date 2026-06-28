16 Teams scheiden bei der WM 2026 aus

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16 Teams scheiden bei der WM 2026 aus

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist beendet, und alle Nationalmannschaften, die das Turnier vorzeitig verlassen müssen, stehen fest.

Die Liste enthält einige Überraschungen. Während einige Teams bis zum letzten Spiel die Hoffnung auf die Playoffs bewahrten, beendeten andere das Turnier punktlos.

Ausgeschiedene Teams der Weltmeisterschaft

Folgende 16 Teams haben sich von der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verabschiedet:

  • Haiti

  • Türkei

  • Tunesien

  • Jordanien

  • Panama

  • Katar

  • Tschechien

  • Curaçao

  • Irak

  • Uruguay

  • Saudi-Arabien

  • Neuseeland

  • Südkorea

  • Schottland

  • Iran

  • Usbekistan

Usbekistans erste WM ist beendet

Die usbekische Nationalmannschaft nahm zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teil.

Unser Nationalteam trat in der Gruppenphase gegen Kolumbien, Portugal und die DR Kongo an. Obwohl die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfielen, konnten unsere Spieler wertvolle Erfahrungen sammeln.

Die erste WM war ein neuer Meilenstein für den usbekischen Fußball und eine wichtige Lektion für zukünftige Erfolge.

Unerwartete Niederlagen

Unter den ausgeschiedenen Teams befinden sich auch erfahrene Mannschaften wie Uruguay, Türkei, Iran und Südkorea.

Besonders das Ausscheiden Uruguays aus der Gruppenphase war ein Schock für die Fans. Der Iran wahrte bis zu den letzten Minuten die Hoffnung, sich als einer der besten Gruppendritten für die Playoffs zu qualifizieren.

Nun beginnt der Hauptkampf

Die Teams, die die Gruppenphase erfolgreich überstanden haben, treten nun im Achtelfinale gegeneinander an.

In den Playoffs gibt es keinen Raum für Fehler: Jede Niederlage bedeutet das Ausscheiden aus dem Turnier.

Die Weltmeisterschaft 2026 begann am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli.

Der amtierende Weltmeister ist Argentinien, das Frankreich im Finale der WM 2022 besiegte.

Welches Team war Ihrer Meinung nach die größte Überraschung beim Ausscheiden aus der Gruppenphase? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Liste mit Fußballfans.

UsbekistanUruguayArgentinienFrankreichFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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