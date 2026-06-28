Große Sorge für Ägypten: Mohamed Salah könnte World-Cup-Play-offs verpassen

Mohamed Salah, die lebende Legende der ägyptischen Nationalmannschaft und des FC Liverpool, hat vor dem wichtigen Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Australien eine Verletzung erlitten. Es wurde bekannt, dass der Fußballer im letzten Gruppenspiel gegen den Iran eine Oberschenkelverletzung zog. Derzeit untersucht der medizinische Stab des Teams den Zustand des Stürmers genau, doch sein Einsatz im Spiel am Freitag ist stark fraglich. Dies berichtete Goal.com berichtet es heißt.

Laut BBC Sport musste Mohamed Salah das Spielfeld verlassen, nachdem er im 1:1-Unentschieden gegen den Iran Schmerzen verspürt hatte. Der Teamarzt von Ägypten, Mohamed Abou, gab bekannt, dass die medizinischen Untersuchungen nach dem Spiel eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur (Hamstring) bestätigten. Dieser Zustand wurde auch vom ägyptischen Fußballverband offiziell bestätigt, und der Spieler hat bereits mit dem Rehabilitationsprozess begonnen.

Hoffnung von Trainer und Fans

Ägyptens Cheftrainer Hossam Hassan versucht, die Situation optimistisch zu sehen. In einer Pressekonferenz betonte er, dass er persönlich mit Salah gesprochen habe und der Spieler selbst glaube, dass die Verletzung nicht allzu ernst sei. "Ich habe mit Salah gesprochen, und so Gott will, wird alles gut werden. Er sagte mir, dass er sich gut fühle und dies kein ernsthaftes Problem sei", zitiert Goal.com den Trainer.

Die ägyptische Nationalmannschaft belegte in der Gruppe G den zweiten Platz und qualifizierte sich für die nächste Runde. Mohamed Salahs Rolle bei diesem Erfolg war unverzichtbar: Er erzielte im Laufe des Turniers ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Fans und Trainerstab warten gespannt auf die Rückkehr des Kapitäns für das Spiel gegen Australien am Freitag, den 3. Juli.

Rückfall einer alten Verletzung

Besorgniserregend ist, dass Mohamed Salah in der jüngeren Vergangenheit genau dieselbe Verletzung erlitten hatte. Ende April verpasste er aufgrund von Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur drei Wochen. Damals erholte er sich jedoch schnell und konnte in den letzten zwei Spielen der Saison für Liverpool auflaufen. Die Ägypter hoffen diesmal auf eine ähnlich wunderbare Genesung.

Statistiken zufolge bestritt Mohamed Salah 119 Spiele im Trikot der Nationalmannschaft und erzielte 68 Tore. Seine Präsenz auf dem Platz steigert nicht nur das Offensivpotenzial des Teams, sondern übt auch psychologischen Druck auf die gegnerischen Verteidiger aus. Um eine diszipliniert verteidigende Mannschaft wie Australien zu besiegen, benötigt Ägypten dringend Salahs Kreativität und Erfahrung.

Bisher gibt der ägyptische Fußballverband keine Garantie für den genauen Rückkehrtermin des Spielers. Sollte Salah bis zum Spiel am Freitag nicht genesen, könnte dies einer der größten Verluste des Turniers sein. Fußballfans weltweit, insbesondere in der arabischen Welt, wünschen ihrem Helden eine schnelle Genesung.