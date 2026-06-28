Micron wird zum neuen Nvidia im KI-Wettlauf

Micron mit Sitz in Idaho, USA, ist in den Mittelpunkt des globalen Finanzmarktes und der Wall-Street-Investoren gerückt. Die Marke, die einst nur als Hersteller kleiner Speicherkarten für Computer und Smartphones bekannt war, ist heute zu einem der wichtigsten Treiber der künstlichen Intelligenz (AI) Revolution geworden. Experten zufolge wird Micron in Bezug auf Marktwert und strategische Bedeutung in naher Zukunft den Erfolg von Nvidia wiederholen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Aktien des Unternehmens sind im letzten Monat in einem beispiellosen Ausmaß um 236 Prozent gestiegen, wobei der Preis pro Aktie 1132 Dollar erreichte. Zum Vergleich: Bis Mitte 2025 wurden die Wertpapiere des Unternehmens lange Zeit unter 100 Dollar gehandelt. Infolge dieses sprunghaften Anstiegs gelang es Micron, die Marktkapitalisierung von Tech-Giganten wie Meta und Tesla kurzzeitig zu übertreffen.

Die Ära von AI und "RAMageddon"

Die Grundlage für den Erfolg von Micron ist die steigende Nachfrage nach AI-Rechenzentren. AI-Systeme, insbesondere Server, die mit Nvidia-Chips betrieben werden, benötigen ein Vielfaches an Speicher im Vergleich zu gewöhnlichen Laptops. Derzeit ist auf dem Markt ein akuter Mangel an DRAM- und NAND-Speicherchips zu beobachten, insbesondere bei HBM (High-Bandwidth Memory) Modulen. Experten bezeichnen diese Situation als "RAMageddon", und es wird prognostiziert, dass diese bis 2027 anhalten wird.

Dieser Mangel betrifft nicht nur Server auf Industrieniveau, sondern auch normale Verbraucher. Da Giganten wie Microsoft, Amazon AWS, Google und Apple Speicherchips in riesigen Mengen kaufen, sind auch Computerhersteller wie Dell und HP gezwungen, Vorräte anzulegen. Dies könnte wiederum zu Preissteigerungen bei Unterhaltungselektronik wie Apple-Produkten und Xbox-Spielkonsolen führen.

Rekorde bei den Finanzkennzahlen

Der Finanzbericht von Micron für das dritte Quartal hat Analysten in Erstaunen versetzt. Der Umsatz des Unternehmens vervierfachte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 41,45 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg von 1,88 Milliarden Dollar auf 28,2 Milliarden Dollar. Solche Wachstumsraten haben Micron in den Augen der Investoren zum attraktivsten AI-Asset nach Nvidia gemacht.

Dennoch gilt der Markt für Speicherchips historisch gesehen als sehr volatil. Das Hauptrisiko für Hersteller wie Micron und Samsung besteht darin, dass die Erweiterung der Produktionskapazitäten viel Zeit und hohe Summen erfordert. Oft sinkt die Marktnachfrage genau dann, wenn neue Werke in Betrieb gehen, was zu Überproduktionen und Preisstürzen führt. Die Micron-Geschäftsführung betont jedoch, dass die Situation diesmal anders sei und die durch AI entstandene Nachfrage eine langfristige Stabilität gewährleisten werde.

Derzeit prognostizieren Wall-Street-Analysten für Micron einen Umsatz im vierten Quartal von etwa 49-51 Milliarden Dollar. Sollten diese Zahlen erreicht werden, wird das Unternehmen seine Position auf dem globalen Halbleitermarkt weiter festigen und zu einem integralen Bestandteil der AI-Infrastruktur werden.