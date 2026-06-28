Hubschrauber eines Ölunternehmens in Saudi-Arabien abgestürzt: 14 Tote

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Hubschrauber eines Ölunternehmens in Saudi-Arabien abgestürzt: 14 Tote

In der Stadt Ras Tanura im Osten Saudi-Arabiens ist ein Hubschrauber des staatlichen Ölunternehmens des Landes, Saudi Aramcoabgestürzt. Infolge des tragischen Vorfalls kamen alle 14 Personen an Bord des Luftfahrzeugs ums Leben. Dies berichtete die TASS Agentur unter Berufung auf Daten des Energieministeriums des Landes.

Laut der offiziellen Mitteilung des Ministeriums ereignete sich der Flugunfall am Sonntag, den 28. Juni, im Gebiet von Ras Tanura. Vorläufigen Informationen zufolge waren alle Opfer Staatsbürger Saudi-Arabiens.

In der offiziellen Erklärung wurde betont, dass Saudi Aramco ein Hubschrauber aus unbekannten Gründen abgestürzt ist, wobei alle 14 an Bord befindlichen Personen ums Leben kamen.

Derzeit haben die zuständigen staatlichen Behörden umfassende Ermittlungen eingeleitet, um die Ursachen des Absturzes zu klären. Experten prüfen technische Defekte, menschliches Versagen oder andere mögliche Ursachen. Bisher wurde kein offizielles Fazit zur genauen Unfallursache veröffentlicht.

Ras Tanura gilt als eine der strategisch wichtigen Industriestädte Saudi-Arabiens. In diesem Gebiet an der Küste des Persischen Golfs Saudi Aramco betreibt einen großen Ölraffineriekomplex sowie eines der weltweit größten Terminals für den Ölversand auf See. Daher wird der Ort als eines der wichtigen Zentren des Energiesektors des Landes anerkannt.

Gleichzeitig teilten Beamte mit, dass alle Umstände des Absturzes sorgfältig geprüft werden. Es wird erwartet, dass die genauen Ursachen des Flugunfalls bekannt werden, sobald die Ermittlungsergebnisse veröffentlicht werden.

Saudi-ArabienSaudi AramcoTASSRas Tanura
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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