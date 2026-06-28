Wie verlief das erste Weltmeisterschafts-Debüt der asiatischen Nationalteams?

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Wie verlief das erste Weltmeisterschafts-Debüt der asiatischen Nationalteams?

Die ersten Auftritte asiatischer Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft waren oft schwierig. Den Statistiken zufolge beendeten acht der 12 debütierenden asiatischen Teams die Gruppenphase ohne einen einzigen Punkt.

Südkorea verlor bei seinem ersten Auftritt 1954 beide Spiele und kassierte 16 Gegentore. Auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan, China und Katar beendeten ihr Debüt-Mundial mit drei Niederlagen. Im Jahr 2026 konnten auch Jordanien und Usbekistan bei ihrem ersten Auftritt keinen Punkt sammeln.

Das Torverhältnis von Usbekistan betrug 2:11. Es muss auch berücksichtigt werden, dass unsere Nationalmannschaft in einer Gruppe mit starken Gegnern spielte. Der erste Auftritt bei der Weltmeisterschaft war für viele Teams eine Phase der Erfahrungssammlung und der Vorbereitung auf die nächste Stufe.

Eine statistische Tabelle mit den Ergebnissen asiatischer Teams bei den Weltmeisterschaften.
AsienWeltmeisterschaftSouth KoreaJordanNationalmannschaftUzbekistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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