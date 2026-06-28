Messi, Mbappe, Haaland, Vinicius in der Symbolauswahl der WM 2026

Nach Abschluss der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 hat Opta eine Symbolauswahl der besten Spieler des Turniers zusammengestellt.

Neben den Weltstars des Fußballs finden sich in der Liste auch unerwartete Helden von Teams wie Kap Verde, Ghana und Ecuador. Besonders die Offensive wird die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen.

Im Tor — der Held von Kap Verde

Laut Opta wurde Vozinha von Kap Verde zum besten Torhüter der Gruppenphase gewählt.

Der erfahrene Keeper trug maßgeblich zur historischen Play-off-Qualifikation seines Teams bei und zeichnete sich durch eine Reihe wichtiger Paraden aus.

Vozinha leistete einen großen Beitrag dazu, dass Kap Verde bereits bei seinem WM-Debüt die nächste Runde erreichte.

Überraschende Namen in der Abwehr

Die Defensive der Symbolauswahl setzt sich wie folgt zusammen:

Marven Senaya — Ghana;

Pau Cubarsí — Spanien;

Diney Borges — Kap Verde;

Keito Nakamura — Japan.

Dieses Quartett bestach durch konstante Leistungen in der Gruppenphase, sicheres Zweikampfverhalten und taktische Disziplin.

McKennie und Vite im Mittelfeld

Im zentralen Mittelfeld finden sich der US-Nationalspieler Weston McKennie sowie der Ecuadorianer Pedro Vite.

Spieler Nationalmannschaft Weston McKennie USA Pedro Vite Ecuador

Beide Spieler spielten eine wichtige Rolle bei der Spielkontrolle, dem Spielaufbau und der Balance zwischen Defensive und Offensive.

Die Offensive — eine wahre Sternenbesetzung

Der stärkste Teil der von Opta zusammengestellten Symbolauswahl ist die Angriffsreihe.

Sie umfasst folgende Spieler:

Lionel Messi — Argentinien;

Vinicius Junior — Brasilien;

Kylian Mbappe — Frankreich;

Erling Haaland — Norwegen.

Dieses Quartett verzeichnete in der Gruppenphase die höchsten Werte bei Toren, Assists und allgemeinem Einfluss auf das Spiel.

Messi, Mbappe, Haaland und Vinicius in einer Mannschaft — das war das größte Highlight dieser Symbolauswahl.

Opta Symbolauswahl

Torwart: Vozinha.

Verteidiger: Marven Senaya, Pau Cubarsí, Diney Borges, Keito Nakamura.

Mittelfeldspieler: Weston McKennie, Pedro Vite.

Stürmer: Lionel Messi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Erling Haaland.

Argentinien verteidigt den Titel

Zur Erinnerung: Der amtierende Weltmeister ist die argentinische Nationalmannschaft.

Im Finale der WM 2022 endete das Spiel zwischen Argentinien und Frankreich nach Verlängerung 3:3. Im Elfmeterschießen gewannen die Argentinier 4:2 und holten sich den Weltmeistertitel.

Wer hat Ihrer Meinung nach am meisten gefehlt in der Opta-Symbolauswahl? Schreiben Sie es in die Kommentare und teilen Sie das Team mit anderen Fußballfans.