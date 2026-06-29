Ancelotti gibt Rückkehr von Neymar bekannt

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Ancelotti gibt Rückkehr von Neymar bekannt

Die Weltmeisterschaft 2026 ist in ihre spannendste und kompromissloseste Phase eingetreten. Heute, am 29. Juni, findet im Rahmen des Achtelfinales die mit Spannung erwartete hitzige Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Brasilien und Japan statt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gab der Cheftrainer der "Pentacampeones", der erfahrene Italiener Carlo Ancelotti, die für die Fans wichtigste Nachricht bekannt — die neuesten Informationen zum Gesundheitszustand des Teamführers und Torschützenkönigs Neymar.

Carlo Ancelotti über den Zustand von Neymar: "Sein Zustand verbessert sich von Tag zu Tag. In den letzten Tagen gab es deutliche Fortschritte. Neymar kann mehr als 15 Minuten spielen. Sein Einsatz wird davon abhängen, wie das Spiel verläuft."

Die wichtigsten Details und die Uhrzeit des heutigen entscheidenden Aufeinandertreffens finden Sie in der folgenden Tabelle:

Aktuelle Informationen und Spielplan:

Phase

Begegnung

Datum

Zeit (Taschkent Zeit)

Brasilien Cheftrainer

Achtelfinale

Brasilien — Japan

29. Juni (Montag)

22:00

Carlo Ancelotti

Aus der Aussage des italienischen Spezialisten geht hervor, dass der brasilianische Trainerstab seinen Star nicht riskieren und ihn nicht von Beginn an auf den Platz stellen möchte. Neymar wird das Spiel höchstwahrscheinlich auf der Ersatzbank beginnen.

Sollten die "Samurai", die für ihr diszipliniertes und schnelles Spiel bekannt sind, ernsthafte Schwierigkeiten beim Durchbrechen der brasilianischen Defensive verursachen, könnte Neymar in der zweiten Halbzeit als "Joker" eingebracht werden, um über das Spiel zu entscheiden. Es ist klar, dass die Partie gegen Japan, das auf schnelle Konter setzt, für die Südamerikaner nicht einfach wird.

Carlo AncelottiBrasilJapan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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