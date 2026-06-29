Iker Casillas reagiert unerwartet auf die Rückkehr von Jose Mourinho zu Real Madrid

Die Torwartlegende von Real Madrid, Iker Casillas, hat seine Meinung zur Situation um den ehemaligen und neuen Cheftrainer des Vereins, Jose Mourinho, geäußert. Nach jahrelangen frostigen Beziehungen und offenen Konflikten stand die Reaktion des ehemaligen Kapitäns auf diese Ernennung im Mittelpunkt des Interesses. Casillas zeigte mit seinem scharfen, aber professionellen Ansatz, dass er versucht, vergangene Ressentiments beiseite zu legen. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com ist Jose Mourinho offiziell vor der Saison 2026/27 an die Spitze von Real Madrid zurückgekehrt. Nach dieser sensationellen Nachricht kommentierte Casillas in einem Interview mit DAZN die zweite Amtszeit des Trainers kurz und bündig. "Gut. Der Verein hat entschieden, dass Jose zu Real Madrid kommen soll, und ich wünsche ihm viel Glück. Wir hoffen, dass er gute Ergebnisse erzielt, was für Madrid von Vorteil sein wird", sagte der legendäre Torhüter.

Alte Wunden und eine Ehe, die in einer "Scheidung" endete

Die Beziehung zwischen Casillas und Mourinho war während der ersten Amtszeit des Trainers in der spanischen Hauptstadt zwischen 2010 und 2013 extrem angespannt. Damals setzte der als "The Special One" bekannte Trainer die Vereinsikone Iker Casillas überraschend auf die Bank und ersetzte ihn durch Diego Lopez. Diese Entscheidung sorgte nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch bei den Fans für eine große Spaltung.

Iker Casillas erinnert sich an diese Zeit als die schwierigste Phase seiner Karriere. In früheren Interviews verglich er seine Beziehung zum Trainer mit einer "schönen Ehe, die mit Liebe begann, aber mit der Zeit in einer kompletten Scheidung endete". Als Kapitän musste er ständig mit dem Trainer kommunizieren und viele interne Probleme lösen, doch letztendlich zerbrach die Beziehung vollständig.

Eine neue Ära und die Wahl von Florentino Perez

Interessanterweise war Casillas vor Mourinhos Rückkehr eher skeptisch gegenüber dieser Möglichkeit. Er unterstützte sogar die Kandidatur von Enrique Riquelme bei den letzten Präsidentschaftswahlen des Vereins und deutete an, dass sich Real Madrid in eine andere Richtung entwickeln sollte. Nachdem Florentino Perez jedoch erneut zum Präsidenten gewählt wurde, entschied er sich, seinen alten Bekannten Mourinho zurückzuholen.

Derzeit scheint es, als habe Casillas beschlossen, persönliche Animositäten nicht über die Interessen des Vereins zu stellen. Seine diplomatische Antwort deutet auf den Wunsch hin, das interne Umfeld in Madrid nicht zu stören und keinen Druck auf den neuen Trainer auszuüben. Die Fans von Real Madrid warten mit großem Interesse darauf, welche Trophäen und Veränderungen Mourinhos zweite Ankunft für das Team bringen wird.