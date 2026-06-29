Die weltweit sprunghaft angestiegene Nachfrage nach KI-Technologien belastet Rechenzentren enorm. Der Versuch, die leistungsstarken GPUs von Giganten wie NVIDIA zur Steigerung der Rechenleistung maximal auszunutzen, führt zu einem unerwarteten technischen Problem: Bakterienwachstum in Flüssigkeitskühlsystemen. Laut TechCrunch hat das Startup Omen AI, das sich der Lösung dieses Problems verschrieben hat, 31 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

In modernen Rechenzentren wird eine spezielle Flüssigkeitsmischung zur Kühlung der Chips verwendet. Ein erhöhter Wasseranteil in der Mischung zur besseren Wärmeaufnahme schafft eine günstige Umgebung für schnelles Bakterienwachstum. Dies führt zu verstopften Rohren und einer verringerten Systemeffizienz. Zur Behebung des Problems muss das gesamte System gereinigt werden, was eine Abschaltung der Server für 5-6 Stunden bedeutet. Solche Ausfallzeiten können für große Technologieunternehmen Millionen von Dollar kosten.

Echtzeit-Überwachung gegen Bakterien

Die von Omen AI-Gründer Zach Laberge entwickelte Lösung ist ein Miniatur-Spektrometer, das die Zusammensetzung der Flüssigkeit in Echtzeit analysieren kann. Dieses Gerät überwacht chemische Veränderungen und erkennt Bakterienwachstum, bevor das Problem ernst wird. Dadurch können Betreiber von Rechenzentren das Risiko von Notabschaltungen vermeiden.

Die Fähigkeiten des Omen AI-Geräts beschränken sich nicht nur auf die Erkennung biologischer Verunreinigungen. Das Spektrometer kann auch Partikel von Kupfer, Chrom oder Silizium in der Flüssigkeit erkennen. Dies deutet darauf hin, dass Pumpen verschleißen oder Dichtungen versagen. So erfolgt die Wartung schnell und vor Ort, ohne auf Laboranalysen warten zu müssen.

Junges Talent und ein Wandel in der Branche

Interessanterweise gründete Omen AI-Gründer Zach Laberge sein erstes Unternehmen im Alter von 14 Jahren und sammelte bereits damals 3 Millionen Dollar an Investitionen ein. Er brach sogar die Schule ab, um seine Ideen zu verwirklichen. Ursprünglich auf Sensoren für Baumaschinen konzentriert, stieß Laberge bei der Arbeit mit Großkunden wie Caterpillar auf das Problem der Kühlsysteme in Rechenzentren und änderte seine Ausrichtung.

Die Series-A-Finanzierungsrunde des Unternehmens wurde von Nava Ventures geleitet. Auch Führungskräfte von Giganten wie Bridgestone, GM und Johnson Controls haben persönlich in das Projekt investiert. Experten sind der Meinung, dass mit der Entwicklung der KI-Infrastruktur der Bedarf an Überwachungssystemen wie Omen AI weiter steigen wird.

Auch mit Blick auf Usbekistan, wo die Digitalisierung und der Bau von Datenspeicherzentren zunehmen, könnten solche innovativen Kühl- und Überwachungssysteme in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Stabilität der lokalen IT-Infrastruktur spielen.