Der Londoner Klub Chelsea hat eine unerwartete und scharfe Erklärung zu seinem ehemaligen Cheftrainer Enzo Maresca abgegeben. Nachdem der italienische Spezialist als Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City ernannt wurde, kritisierte die Führung der "Blues" offen seinen Abschiedsprozess und seine Einstellung gegenüber dem Verein. Der überraschendste Aspekt der Erklärung ist, dass der Name des Trainers im offiziellen Text kein einziges Mal erwähnt wird. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Führung von Chelsea sieht in Enzo Maresca und seinen Entscheidungen während der Saison den Hauptgrund für das Scheitern der Spielzeit 2025/26. Laut der Vereinsmitteilung hat der Abgang des Trainers kurz vor dem Wintertransferfenster das interne Klima und die Ergebnisse schwer belastet. Die Londoner erklärten ihren Fans die Situation und bewerteten das Verhalten des Trainers als unprofessionell.

Frage der Loyalität und unerwarteter Rücktritt

Nach Angaben des Vereins führte Enzo Maresca bereits im Herbst Gespräche mit Manchester City und äußerte den Wunsch, die Nachfolge von Pep Guardiola anzutreten. Es wird gesagt, dass diese Situation die damaligen Leistungen des Teams negativ beeinflusst haben könnte. Die Chelsea-Führung ist unzufrieden darüber, dass der Trainer trotz eines laufenden langfristigen Vertrags mit seinen Gedanken bereits bei einem anderen Verein war.

"Im Dezember 2025 trat der Cheftrainer unerwartet und plötzlich zurück. Wir waren zutiefst enttäuscht, da deutlich wurde, dass sein Herz und seine Gedanken bei einem anderen Verein waren, obwohl er erst seit einem Jahr bei Chelsea war", heißt es in der Erklärung des Klubs. Die Londoner betonten, dass sie keinen Trainerwechsel mitten in der Saison wollten, aber gezwungen waren, den Rücktritt zu akzeptieren, da der Spezialist sich weigerte, seine Verantwortung weiter wahrzunehmen.

Finanzielle Entschädigung und Einigung

Obwohl sich die Beziehungen zwischen den Parteien verschlechtert haben, wurde bekannt gegeben, dass die finanziellen Fragen geklärt sind. Manchester City und Enzo Maresca stimmten zu, eine entsprechende Entschädigung an den Chelsea-Klub zu zahlen. Inoffiziellen Informationen zufolge beläuft sich diese Entschädigung auf etwa 17 Millionen Pfund Sterling.

Die Führung von Chelsea erklärte, dass sie durch diesen Betrag die Interessen des Vereins geschützt habe und sich nun auf ein neues Projekt konzentrieren werde. Eine derart offene Konfrontation zwischen zwei Giganten der englischen Premier League ist in den letzten Jahren selten vorgekommen und wird zweifellos die Rivalität zwischen den Teams in den kommenden Spielzeiten verschärfen.

Zur Erinnerung: Enzo Maresca hatte bereits früher im System von Manchester City gearbeitet und als Assistent unter Pep Guardiola fungiert. Seine Rückkehr ins Etihad Stadium wurde von vielen Experten erwartet, doch der kontroverse Verlauf dieses Prozesses kam für die englische Fußballgemeinschaft überraschend.