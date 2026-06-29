Schießerei in Deutschland fordert 5 Todesopfer

Heute, am 29. Juni, kamen bei einem bewaffneten Angriff in einem sozialen Jugendstützpunkt in der Stadt Stade in Norddeutschland fünf Menschen ums Leben. Dies berichtete die Associated Press.

Nach Angaben der Polizei betreibt die Einrichtung, in der sich der Vorfall ereignete, auch eine Notunterkunft für schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Kindern.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen nach dem Vorfall zwei Verdächtige fest. Vorläufigen Informationen zufolge könnte einer von ihnen der Täter des bewaffneten Angriffs sein. Derzeit dauern die Ermittlungen an, um die Ursachen und alle Einzelheiten des Vorfalls zu klären.

Es wurde zudem bekannt, dass bei der Schießerei mehrere weitere Personen unterschiedlich schwer verletzt wurden. Die genaue Zahl der Verletzten wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Laut dem Augenzeugen Vitaliy Mertens hörte er während der Schießerei aufeinanderfolgende Schüsse.

„Kurz darauf wurde das gesamte Gebiet von der Polizei abgesperrt. Aus Sicherheitsgründen wurden wir vom Tatort entfernt“, sagte er.

Die Polizei gab bekannt, dass die Situation nach dem Vorfall unter Kontrolle sei und keine weitere Gefahr für die Bevölkerung bestehe.