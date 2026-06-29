WM 2026. Niederlande – Marokko: Ein schrecklicher Kampf auf den Flügeln

Wir werden Zeugen eines weiteren Super-Duells im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Am Morgen des 30. Juni erwartet die Fußballfans ein schicksalhaftes Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Marokko, zwei Mannschaften, die einen offensiven und offenen Fußball versprechen.

Vor diesem Spiel im prächtigen Estadio BBVA im mexikanischen Guadalupe haben beide Teams ihre eigenen Intrigen und Probleme.

Spielplan und Details:

Spiel Datum und Uhrzeit (Taschkent-Zeit) Stadion Stil Niederlande — Marokko 30. Juni, 06:00 Estadio BBVA (Guadalupe) Offen und offensiv

Koeman in Sorge: Ist die Abwehr der „Oranjes“ in der Krise?

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman gab auf der Pressekonferenz eine überraschende Erklärung ab und sagte, er betrachte sein Team in dieser Paarung nicht als klaren Favoriten. Die Sorge des erfahrenen Spezialisten kommt nicht von ungefähr:

Eine schwarze Serie von 7 Spielen: Obwohl die Niederländer in der Gruppenphase viele Tore erzielt haben, konnten sie in sieben aufeinanderfolgenden Spielen nicht mehr zu Null spielen.

Probleme mit Schnelligkeit und Kompaktheit: Koeman betonte mehrfach, dass es der Mannschaft an Kompaktheit und Schnelligkeit beim Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff und umgekehrt mangele, was den Gegnern sehr in die Karten spielt.

Kampf der Flügel: Dumfries und Gakpo gegen die „Löwen vom Atlas“

Die niederländische Nationalmannschaft konzentriert ihre Angriffe weiterhin hauptsächlich auf die Flügel. Hier spielen Denzel Dumfries und Cody Gakpo die Hauptrollen. Doch gegen Marokko könnte diese Taktik nicht funktionieren.

Denn auf den Außenverteidigerpositionen Marokkos agieren einige der hellsten Sterne des Weltfußballs — Achraf Hakimi und Noussair Mazraoui . Höchstwahrscheinlich wird der Ausgang dieses Spiels genau in diesen Duellen auf den Flügeln entschieden. Da sich beide Mannschaften nicht hinten verstecken werden, erwartet uns ein torreiches und brillantes Spektakel.

Der schreckliche Saibari: Rächt sich der Bayern-Neuzugang an den Niederländern?

Eine der größten Intrigen des Spiels betrifft den marokkanischen Stürmer Ismael Saibari . Er verzeichnet eine phänomenale Serie, da er in jedem Spiel der Gruppenphase der WM 2026 getroffen hat.

Dieser brandheiße Stürmer, der diesen Sommer zum FC Bayern München wechselt, wird mit seiner unglaublichen Schnelligkeit zweifellos zu einem echten Kopfzerbrechen für die langsam agierenden und oft fehleranfälligen niederländischen Verteidiger.

Der „einfache Weg“ ins Viertelfinale

Der Sieger dieser Paarung trifft in der nächsten Play-off-Runde (Achtelfinale) auf einen deutlich angenehmeren Gegner. Das ist Kanada, das gegen Südafrika große Schwierigkeiten hatte und nur glücklich durch ein Tor in den letzten Minuten weiterkam.

Daher hat der Sieger aus Niederlande gegen Marokko eine hervorragende Chance, mindestens das Viertelfinale zu erreichen. Danach könnte im Viertelfinale jedoch die Hürde Deutschland oder Frankreich warten.