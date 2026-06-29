Macrons neuer Look wird Ziel von Philippons scharfem Spott

·11·Welt
Macrons neuer Look wird Ziel von Philippons scharfem Spott

Emmanuel Macrons Auftritt mit Sonnenbrille auf der Bühne in Davos sorgte in Frankreich für reichlich Gesprächsstoff. Das neue Erscheinungsbild des Präsidenten führte in den sozialen Netzwerken zu Witzen und Vergleichen.

Auch Florian Philippon, der Vorsitzende der Partei „Die Patrioten“, ließ dies nicht unbeachtet. Er verspottete Macrons Image und betonte, dass der Präsident versuche, sich durch sein Äußeres anders darzustellen.

Der Élysée-Palast teilte mit, dass Macron die Sonnenbrille aufgrund von Augenproblemen trug. Trotz der offiziellen Erklärung wird sein Look im Netz als „Top Gun“-Stil diskutiert.

MacronФранриан ФилиппоцкиFrankreichDavos
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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