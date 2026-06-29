Liverpool-Stürmer Alexander Isak erlebte eine Debütsaison in der Premier League, die weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Der schwedische Forward, der für die Rekordsumme von 125 Millionen Pfund an den Mersey kam, konnte aufgrund von Verletzungen und schwankenden Leistungen sein wahres Potenzial nicht ausschöpfen. In einem Interview mit Goal.com teilte der ehemalige Spieler Stefan Schwarz seine Gedanken über Isaks Zukunft. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der vergangenen Saison erzielte Isak lediglich 4 Tore, was in keiner Weise mit seiner Transfersumme und den Erwartungen der Fans übereinstimmt. Schwarz, ein ehemaliges Mitglied der schwedischen Nationalmannschaft, betonte, dass Isak eigentlich ein "magischer Spieler" sei, ihm jedoch die Stabilität und Gesundheit fehle, um sich in einem Top-Club wie Liverpool zu beweisen. Für die Saison 2026-27 ist die Hauptaufgabe für den Stürmer mit der Nummer 9 die Wiederherstellung seiner Torinstinkte.

Neuer Trainer und neue Möglichkeiten

Nachdem Liverpool in eine teaminterne Krise geraten war, entließ die Vereinsführung Arne Slot. Nun wird das Team von Andoni Iraola geführt, und Isak muss sich unter dem neuen Trainer als Stammstürmer beweisen. Da Geduld im modernen Fußball ein seltenes Gut ist, wächst der Druck auf den schwedischen Stürmer von Tag zu Tag.

Derzeit nimmt Isak an der Weltmeisterschaft in Nordamerika teil. Nachdem er im Gruppenspiel gegen Tunesien getroffen hat, soll dieses Turnier als Sprungbrett für den Stürmer vor der neuen Saison dienen. Der nächste Gegner ist die französische Nationalmannschaft unter der Führung von Kylian Mbappe. Laut Schwarz kann Isak gerade in solchen großen Duellen sein Selbstvertrauen zurückgewinnen.

"Das Wichtigste für Isak ist, verletzungsfrei zu bleiben und jede Woche auf dem Platz zu stehen. Wenn er eine komplette Saison gesund bleibt, wird er zu einem unschätzbaren Aktivposten für Liverpool. Sein Talent ist unbestreitbar, aber der neue Verein und der enorme Druck haben ihre Wirkung gezeigt", sagt Stefan Schwarz.

Als Isak letztes Jahr Newcastle verließ, kam Anthony Elanga als Ersatz. Interessanterweise hatte auch der ehemalige Manchester United-Flügelstürmer eine schwierige Zeit in seinem neuen Team und erzielte während der Saison nur ein einziges Tor. Dies zeigt, dass der Anpassungsprozess in der Premier League selbst für die talentiertesten Spieler schwierig sein kann.

Isaks Ziel für die Saison 2026-27 ist klar: Er muss mehr als 20 Tore erzielen und den Kritikern beweisen, dass er die 125 Millionen Pfund wert ist. Andernfalls wird die Liverpool-Führung gezwungen sein, andere Optionen zur Verstärkung der Offensive in Betracht zu ziehen.