WM-2026: Deutschland gegen Paraguay und die „Todesgruppe“

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WM-2026: Deutschland gegen Paraguay und die „Todesgruppe“

Die K.-o.-Phase (Sechzehntelfinale) der Weltmeisterschaft hat ihren Höhepunkt erreicht. Heute und heute Abend erwarten die Fans drei Super-Clashes: Brasilien–Japan, DeutschlandParaguay und Niederlande–Marokko.

Unter ihnen verspricht die Begegnung zwischen Deutschland und Paraguay im Gillette Stadium in Foxborough, USA, die meisten Fragen und unerwarteten Szenarien.

Spielplan und Details:

Spiel

Datum und Uhrzeit (Taschkent Zeit)

Stadion

Favorit

Deutschland — Paraguay

30. Juni, 01:30

Gillette Stadium (Foxborough)

Deutschland

Deutschland in der Krise: Sowohl Angriff als auch Verteidigung schwächeln

Julian Nagelsmanns Schützlinge belegten den ersten Platz in ihrer Gruppe, beendeten damit das Pech der letzten drei Weltmeisterschaften und erreichten endlich die K.-o.-Runde. Doch das Spiel der „Bundestim“ löst bei den Fans große Sorge aus:

  • Schwerer Verlust in der Defensive: Der wichtige Verteidiger Nico Schlotterbek, der das Team sowohl in der Defensive als auch beim Spielaufbau enorm unterstützt, fällt verletzungsbedingt aus. Es gibt kaum einen Spieler im Kader, der seine Position angemessen ersetzen kann.

  • Der „Schlaf“ der Offensive: Topstars wie Kai Havertz, Florian Wirtz und Jamal Musiala spielen noch immer nicht auf ihrem vollen Potenzial.

  • Der Torschütze von der Bank: Die gefährlichste Waffe des Teams im Turnier ist Deniz Undav, der als Ergänzungsspieler dabei ist. Dass die Last auf einem Ersatzspieler liegt, während die Hauptstars schweigen, ist bezeichnend.

Die südamerikanische Mauer: Paraguay gibt nicht so leicht auf

Obwohl Paraguay sich nur knapp als Drittplatzierter aus der Gruppe qualifiziert hat, wäre es ein fataler Fehler für die Deutschen, die Südamerikaner zu unterschätzen. Nach einer 1:4-Niederlage gegen die USA im ersten Spiel erholte sich das Team schnell und blieb in den folgenden zwei Spielen ohne Gegentor.

Defensive Stabilität: Paraguay kassierte in 18 WM-Qualifikationsspielen nur 10 Gegentore und erzielte damit nach Ecuador das beste Ergebnis in Südamerika. Das verlässliche Verteidiger-Trio aus Cubas, Gomes und Alderete versteht es sehr gut, das Tempo zu drosseln, den Gegner zu provozieren und geduldig das Ergebnis zu halten. Um diese Mauer zu durchbrechen, benötigen die Deutschen neue Ideen.

Die „Autobahn zur Hölle“ für Deutschland

Obwohl die Deutschen in diesem Spiel als Favoriten gelten, müssen sie nicht nur Paraguay schlagen, sondern ihre Spielqualität drastisch steigern. Der Turnierbaum war gnadenlos, und in den nächsten Runden wartet eine echte „Todesgruppe“:

  1. Im Achtelfinale: Der amtierende Weltmeister Frankreich könnte warten.

  2. Im Viertelfinale (1/4): Mit hoher Wahrscheinlichkeit die starken Niederlande.

  3. Im Halbfinale (1/2): Der Hauptanwärter des Turniers — das furchteinflößende Spanien.

Kurzum, für Nagelsmanns Team beginnt die eigentliche Prüfung heute Nacht. Wenn die „Bundestim“ nicht schnellstmöglich ihr Maximum erreicht, ist ein früher Abschied von der WM sehr wahrscheinlich.

DeutschlandParaguayGillette StadiumJulian NagelsmannNico Schlotterbeck
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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