Erzieherin in Singapur wegen Verletzung eines Kindes mit einem Stift zu 18 Monaten Haft verurteilt

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Erzieherin in Singapur wegen Verletzung eines Kindes mit einem Stift zu 18 Monaten Haft verurteilt

Eine Erzieherin in einem Kindergarten für Sonderpädagogik in Singapur wurde wegen Gewalt gegen ein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu 18 Monaten Haft verurteilt. Laut Gerichtsbeschluss darf sie künftig nicht mehr als Pädagogin tätig sein.

Das Opfer war ein 6-jähriger Junge mit den Diagnosen Autismus, ADHS sowie einer Verzögerung in der Sprachentwicklung. Während einer Unterrichtseinheit wurde die Erzieherin über sein Verhalten wütend und schlug dem Kind mehrmals mit einem Stift auf den Kopf.

Später behauptete die Frau gegenüber den Eltern, das Kind habe sich mit seinem eigenen Spielzeug verletzt. Erst nachdem die Eltern die Aufnahmen der Überwachungskamera anforderten, kam die Wahrheit ans Licht.

Die Verteidigung brachte familiäre Probleme und Stress der Erzieherin als Grund an. Das Gericht befand dies jedoch nicht als ausreichend, um die Strafe zu mildern.

Singapur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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