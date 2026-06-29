Samsung präsentiert das lang erwartete Galaxy M47 Smartphone: 6000 mAh Akku und Rekord-Support

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Samsung präsentiert das lang erwartete Galaxy M47 Smartphone: 6000 mAh Akku und Rekord-Support

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat offiziell sein neues Mittelklasse-Highlight vorgestellt: das Galaxy M47 Smartphone. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seinen leistungsstarken Akku auf sich, sondern auch durch eine langjährige Software-Support-Garantie. Laut ixbt.com debütierte das neue Modell auf dem indischen Markt und wird in Kürze auch in anderen Regionen erhältlich sein. Dies berichtet die Nachricht von Ixbt.com.

Obwohl das Galaxy M47 technisch dem Galaxy A27 ähnelt, bietet es einige Besonderheiten. Im Inneren arbeitet die Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Plattform, die für alltägliche Aufgaben und Spiele eine ausreichende Leistung liefert. Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll Super AMOLED Display ausgestattet. Die Bildwiederholrate von 120 Hz und die Full HD+ Auflösung sorgen für eine flüssige und hochwertige Darstellung. Zudem ist das Display durch Corning Gorilla Glass Victus+ geschützt.

Rekordverdächtige Software-Updates

Der beeindruckendste Aspekt des neuen Smartphones ist die Dauer des Supports. Samsung verspricht, Software-Updates für das Galaxy M47 bis zum Jahr 2032 bereitzustellen. Das bedeutet, dass Nutzer fast 6 Jahre lang Zugriff auf die neuesten Android-Versionen und Sicherheitspatches haben werden. Aktuell läuft das Gerät mit One UI 8.5 auf Basis von Android 16.

Auch bei der Akkulaufzeit beansprucht das Galaxy M47 eine Führungsposition in seinem Segment. Es ist mit einem riesigen 6000 mAh Akku ausgestattet und unterstützt 45 W Schnellladetechnologie, was Energieprobleme für aktive Nutzer löst.

Möglichkeiten für Gamer und Fotografie-Fans

Für Gaming-Enthusiasten wurde eine spezielle Bypass-Charging-Funktion integriert. Mit dieser Technologie wird der Strom während des Spielens direkt vom Ladegerät bezogen, wodurch der Akku umgangen wird. Dies reduziert die Wärmeentwicklung des Gehäuses und verlängert die Lebensdauer des Akkus erheblich.

Die Kamerafunktionen entsprechen ebenfalls modernen Anforderungen. Auf der Rückseite befinden sich drei Module:

  • 50 MP Hauptsensor;
  • 5 MP Weitwinkelobjektiv;
  • 2 MP Makrokamera.
Für Selfie-Liebhaber ist eine 12 MP Frontkamera in einer speziellen Display-Aussparung vorgesehen.

Das Galaxy M47 wird in zwei Farben erhältlich sein: Rogue Red und Blaze Blue. Das Basismodell mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher kostet etwa 245 USD. Der Verkaufsstart über die Plattform Amazon India ist für den 4. Juli geplant. Die Ankunft des Modells auf weiteren Märkten wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, was es zu einer hervorragenden Wahl für alle macht, die ein erschwingliches und langlebiges Smartphone suchen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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