SpaceX unter der Leitung von Elon Musk schreitet mit dem Bau der gewaltigen Gigabay-Fabrik auf dem Starbase-Gelände in Texas zügig voran. Dieser Komplex wird zum Hauptzentrum für die Massenproduktion der Starship-Raumschiffe, die als das leistungsstärkste Raketensystem der Menschheitsgeschichte gelten. Das Tempo der Bauarbeiten an der neuen Anlage zeigt, wie ernst die Ambitionen von SpaceX hinsichtlich der Kolonialisierung des Mars und regelmäßiger Flüge zum Mond sind. Laut Ixbt.com berichtet .

Neue Luftaufnahmen von RGVaerialphotos vom 27. Juni 2026 zeigen riesige Metallkonstruktionen und Dutzende von Kränen, die auf der Baustelle ununterbrochen im Einsatz sind. Die Gigabay-Anlage wird voraussichtlich eines der größten Bauwerke nicht nur für SpaceX, sondern in der gesamten globalen Industriearchitektur werden. Informationen von ixbt.com zufolge ist diese Fabrik so konzipiert, dass sie in der Lage ist, jährlich tausend Starship-Raumschiffe zu montieren.

Kampf der Dimensionen: Megabay und Gigabay

Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass der neu entstehende Gigabay-Komplex um ein Vielfaches größer ist als das bestehende Megabay-Gebäude. Trotz seiner enormen Ausmaße wirkt das derzeit genutzte Megabay vor dem Hintergrund des neuen Giganten-Projekts recht klein. Selbst das über 50 Meter hohe Starship-Raumschiff wirkt neben den Gigabay-Konstruktionen wie ein kleines Teil.

Dieser Komplex ist für die industrielle Montage von Starship-Raumschiffen und Super Heavy Boostern in großem Maßstab vorgesehen. Wie Elon Musk zuvor betonte, ist der einzige Weg, die Kosten für den Zugang zum Weltraum zu senken, Raketen in großen Mengen nach dem Fließbandprinzip zu produzieren, ähnlich wie bei Autos. Gigabay dient genau dieser strategischen Aufgabe.

Technologiewettlauf und Zukunftspläne

Im Laufe des Jahres 2025 führte SpaceX fünf erfolgreiche Testflüge des Starship-Systems (Super Heavy Booster und Starship-Raumschiff) durch. Nach jedem Test werden die technischen Prozesse optimiert. Die Inbetriebnahme der neuen Fabrik wird den Übergang von der Testphase zum vollständigen Betrieb beschleunigen. Dies ist indirekt auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan von Bedeutung, da die Verbilligung der Weltraumtechnologie zu einer weiteren Verbesserung des globalen Internets (Starlink) und der Navigationssysteme führen wird.

Experten zufolge wird die volle Kapazität der Gigabay-Fabrik es SpaceX ermöglichen, alle paar Tage eine neue Rakete zu starten. Dies wird völlig neue Standards in der Weltraumindustrie setzen. Derzeit dauern die Arbeiten auf der Baustelle Tag und Nacht an, was perfekt mit Elon Musks Prinzip übereinstimmt, dass "Zeit die höchste Ressource" ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser riesige Bau auf dem Starbase-Gelände nicht nur eine Fabrik ist, sondern das wichtigste technologische Fundament auf dem Weg der Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies. Nach der Fertigstellung wird Gigabay als eines der höchsten und voluminösesten Industriegebäude der Welt in die Geschichte eingehen.