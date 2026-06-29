Gabriel Jesus könnte Arsenal Richtung Serie A verlassen

Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus steht vor einem entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere. Der Brasilianer hat offen erklärt, dass er beabsichtigt, während des Sommer-Transferfensters in die italienische Liga zu wechseln. Derzeit zeigen Juventus Turin und AC Milan ernsthaftes Interesse an einem Transfer des Spielers. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

In einem Interview mit der renommierten italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport betonte Gabriel Jesus, dass er schon als Kind mit der Serie A aufgewachsen sei und es sein Traum gewesen sei, in diesem Land zu spielen. Seinen Worten nach fühlte er sich, als wäre sein Traum wahr geworden, als er zwei Tore gegen Inter im San Siro Stadion erzielte. Derzeit bleibt die Zukunft des Spielers ungewiss.

Gründe für den Ausschluss aus der brasilianischen Nationalmannschaft

Der Stürmer ging zudem darauf ein, warum er keinen Platz im Kader der brasilianischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft gefunden hatte. Er gab zu, die Entscheidung von Bundestrainer Carlo Ancelotti voll zu unterstützen und sich nicht für das Turnier geeignet gesehen zu haben. Dieses unerwartete Geständnis sorgte in der Fußballwelt für großes Aufsehen.

"Wenn Sie mich fragen, ob ich es verdient hätte, im Kader zu stehen, würde ich mit Nein antworten. Im Januar, als ich Tore schoss, hatte ich mit Ancelotti gesprochen, aber am Ende der Saison blieb ich bei Arsenal ohne Spielpraxis. Ich verstand, dass ich der Nationalmannschaft nicht helfen konnte, da meine körperliche Verfassung und mein Spielrhythmus gestört waren", fügte der Spieler hinzu.

Verhältnis zu Arsenal und Mikel Arteta

Wie Goal.com berichtet, ist die Rolle des 29-jährigen Stürmers im Londoner Club unter Mikel Arteta deutlich geschrumpft. Der Verlust seines Platzes in der Startelf wirkte sich auch negativ auf seinen Status auf internationaler Ebene aus. Gabriel Jesus verbirgt nun nicht mehr, dass er bereit für neue Herausforderungen ist.

Scouts von Juventus und AC Milan prüfen derzeit, inwieweit ein Transfer des Brasilianers finanziell sinnvoll ist. Die italienischen Clubs beabsichtigen, ihre Offensive mit einem erfahrenen und technisch versierten Stürmer zu verstärken. Arsenal ist nicht dagegen, den Spieler bei einem angemessenen Angebot ziehen zu lassen.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre dies ein neues Kapitel in der Karriere von Gabriel Jesus. Nachdem er mit Manchester City zahlreiche Titel gewonnen hat, wird der Stürmer nun versuchen, sich an das Umfeld des italienischen Fußballs anzupassen. Derzeit trainiert der Spieler weiterhin bei Arsenal, doch es wird erwartet, dass das Sommer-Transferfenster über sein Schicksal entscheidet.