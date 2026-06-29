Proception, ein Startup, das in der Robotikwelt durch einen vielbeachteten Rechtsstreit bekannt wurde, hat eine Einigung mit Tesla bekannt gegeben. Der Firmengründer Jay Li war zuvor als technischer Leiter des Optimus-humanoiden Roboterprojekts beim von Elon Musk geführten Tesla-Konzern tätig. Li, der von seinem ehemaligen Arbeitgeber beschuldigt wurde, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben, lässt nun alle rechtlichen Hürden hinter sich und führt sein unabhängiges Projekt auf die nächste Stufe. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

In einem exklusiven Interview mit TechCrunch bezeichnete Jay Li den Rechtsstreit mit Tesla als eine Art "Stresstest". Seinen Worten zufolge dient das Überleben unter solchem Druck als Fundament für den zukünftigen Erfolg des Startups. Nachdem Tesla die Klage Anfang dieses Monats zurückgezogen hatte, konzentrierte sich Proception voll und ganz auf sein Hauptziel: die Entwicklung hochpräziser Roboterhände, die sich wie menschliche Hände bewegen.

Investitionen und neue Produkte

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Rechtsstreits gab Proception bekannt, dass es eine Seed- Investition in Höhe von 11 Millionen Dollar eingeworben hat. Diese Finanzierungsrunde wurde vom First Round Capital Fonds angeführt, wobei auch renommierte Investoren wie Y Combinator und BoxGroup am Projekt beteiligt waren. Diese Mittel werden dazu verwendet, eines der komplexesten Probleme der Robotik zu lösen: die geschickte Manipulation (dexterous manipulation).

Seit Montag hat das Unternehmen begonnen, seine erste Serie von "hochgeschickten Roboterhänden" an Forscher und Robotikunternehmen zu liefern. Jay Lis Ziel ist es, ein weltweit führender Anbieter von Geräten zu werden, die die komplexen Bewegungen einer menschlichen Hand replizieren können. Dies ermöglicht es vielen Unternehmen, fertige und optimierte Lösungen zu nutzen, anstatt ihre eigenen Roboter von Grund auf neu zu entwickeln.

Perspektiven von Branchenexperten

Interessanterweise wurde das Problem der Roboterhände auch von Elon Musk als eine der schwierigsten technischen Aufgaben anerkannt. Während Musk betont, dass seine Optimus-Roboter in den kommenden Jahren in Fabriken arbeiten werden, äußern viele unabhängige Experten Zweifel. So prognostizierte Kevin Lynch, Professor an der Northwestern University, dass es mindestens zehn weitere Jahre dauern würde, bis Roboter geschaffen werden, die so funktional wie eine menschliche Hand sind.

Das Proception-Team glaubt jedoch, dass dieser Prozess aufgrund einer speziellen Methode der Datenerfassung erheblich beschleunigt werden kann. Obwohl derzeit Milliarden von Dollar in die Robotik fließen, bleiben die feinen Bewegungen der Finger (dexterous manipulation) der schwächste Punkt. Diese Neuigkeiten sind auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan wichtig, da genau solche Manipulatoren in Zukunft eine zentrale Rolle bei der industriellen Automatisierung spielen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Proception, nachdem es den Rechtsstreit mit einem Giganten wie Tesla erfolgreich überstanden hat, nun im technologischen Wettlauf seine Spuren hinterlassen will. Wenn Jay Li und sein Team die Fähigkeiten der menschlichen Hand auf Roboter übertragen können, könnte dies nicht nur die Produktion, sondern auch die Medizin und den Dienstleistungssektor revolutionieren.