Ehemaliger Chelsea-Trainer Liam Rosenior setzt Karriere in Frankreich fort

Der ehemalige Cheftrainer des Londoner FC Chelsea, Liam Rosenior, steht kurz vor seiner Rückkehr in den Profifußball. Es wird erwartet, dass der Engländer den französischen Zweitligisten Paris FC übernimmt. Nach einer kurzen und schwierigen Zeit an der Stamford Bridge bietet diese neue Herausforderung dem derzeit arbeitslosen Trainer die Chance, sein Potenzial erneut unter Beweis zu stellen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut L'Équipe hat sich die offizielle Bekanntgabe von Roseniors Ernennung beim neuen Team leicht verzögert. Die ursprünglich für Mittwoch geplante Präsentationszeremonie wurde auf den 9. Juli verschoben. In dieser Zeit müssen sich die Parteien über die letzten Vertragsdetails und den Trainerstab einigen.

Liam Rosenior ist im französischen Fußball nicht unbekannt. Vor seinem Wechsel in die Premier League war er beim FC Straßburg tätig und ist mit dem Umfeld der lokalen Liga bestens vertraut. Er soll nun bei Paris FC die Nachfolge von Antoine Kombouaré antreten. Obwohl Kombouaré das Team vor dem Abstieg bewahrte, führten Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung zu seinem Abschied.

Kaderveränderungen und ein neues Projekt im Verein

Das Hauptproblem zwischen der Führung von Paris FC und Kombouaré lag in Unstimmigkeiten über die Vertragsverlängerung und das Gehalt. Obwohl der Vertrag des Trainers eigentlich bis 2027 lief, beschlossen die Eigentümer des Clubs, die Familie Arno, das Team in eine neue Richtung zu entwickeln. Dies ebnete den Weg für Rosenior.

Laut Goal.com war die Verzögerung der Ernennung auf spezifische Forderungen von Rosenior zurückzuführen. Der englische Spezialist möchte ein Team von 6 bis 8 Assistenten mitbringen. Dies erfordert zusätzliche finanzielle Aufwendungen und logistische Vorbereitungen seitens des Vereins. Daher wurde auch der Beginn des Saisonvorbereitungstrainings auf den 9. Juli verschoben.

Paris FC beendete die letzte Saison auf dem 11. Platz und bewahrte so die Stabilität. Die Ambitionen des Clubs sind jedoch höher, und man strebt unter Rosenior einen Platz im oberen Tabellendritt an. Der moderne Ansatz des englischen Trainers und seine Erfahrung im französischen Fußball sollen die entscheidenden Faktoren für das Erreichen dieser Ziele sein.

Dieser Wechsel zeigt erneut das wachsende Interesse an englischen Trainern in der französischen Liga. Roseniors Zeit in Paris wird nicht nur für seine persönliche Karriere, sondern auch für die zukünftige Strategie von Paris FC von entscheidender Bedeutung sein.