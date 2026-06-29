Neue Ära bei Manchester City: Enzo Mareska ersetzt Guardiola

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Neue Ära bei Manchester City: Enzo Mareska ersetzt Guardiola

Manchester City hat offiziell die Ernennung von Enzo Mareska zum Cheftrainer bekannt gegeben. Der 46-jährige Italiener folgt auf Pep Guardiola und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterschrieben.

Für Mareska ist dieses Umfeld nicht fremd. Er hat bereits im System der "Citizens" gearbeitet und zu einer der erfolgreichsten Saisons in der Vereinsgeschichte beigetragen.

Ein dem Verein vertrauter Spezialist

Enzo Mareska war in der Saison 2022/23 als Assistent von Pep Guardiola tätig.

In dieser Saison erreichte Manchester City:

  • die Meisterschaft in der Premier League;

  • den Gewinn des FA Cups;

  • den Sieg in der Champions League.

Damit gelang dem Team ein historisches Triple.

Mareska leitete zuvor auch das EDS-Jugendteam des Vereins und wurde mit ihnen Champion der Premier League 2.

Erfolge bei Leicester und Chelsea

Nach seinem Weggang von City bewies sich Mareska auch als eigenständiger Trainer.

Er führte Leicester bereits in seiner ersten Saison zurück in die Premier League. Später arbeitete er bei Chelsea und gewann die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Diese Ergebnisse machten ihn zu einem der vielversprechendsten Trainer Europas.

"Ich bin bereit, die Tradition des Erfolgs fortzusetzen"

Mareska verbarg seine Freude über die Rückkehr zu Manchester City nicht.

"Dies ist ein besonderer Verein mit einer großartigen Geschichte und großen Ambitionen. Ich bin bereit, die Erfolgstradition fortzusetzen und mit den besten Fußballern der Welt zu arbeiten", sagte er.

Der italienische Spezialist hat die City Football Academy bereits besucht und mit den Vorbereitungen für die neue Saison begonnen.

Erstes Spiel könnte gegen Inter sein

Das erste offizielle Spiel von Manchester City unter Mareska wird voraussichtlich im Rahmen der Saisonvorbereitung in Asien stattfinden.

Das Team wird voraussichtlich am 1. August in Hongkong gegen Inter antreten.

Information

Details

Neuer Cheftrainer

Enzo Mareska

Alter

46

Vertragslaufzeit

Bis Sommer 2029

Mögliches erstes Spiel

Gegen Inter

Datum

1. August

Ort

Hongkong

Die schwierigste Aufgabe nach Guardiola

Pep Guardiola hat eine unauslöschliche Spur in der Geschichte von Manchester City hinterlassen. Daher ist die Aufgabe für Mareska nicht einfach.

Er muss nicht nur die Gewinntradition des Teams bewahren, sondern auch neue Ideen und einen eigenen Stil einführen.

Mareska kennt den Verein gut, ist mit dem Umfeld der Spieler vertraut und hat im System von Guardiola gearbeitet. Die Hauptfrage ist nun: Kann er City auf eine neue Stufe heben?

Glauben Sie, dass Enzo Mareska ein würdiger Nachfolger von Pep Guardiola sein kann? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel mit Fußballfans.

Manchester CityEnzo MareskaPep GuardiolaLeicesterChelsea
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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