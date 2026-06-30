Eldor Shomurodov, Kapitän und Rekordtorschütze der usbekischen Nationalmannschaft, teilte seine Emotionen nach der historischen Teilnahme an der WM 2026.

Der Anführer der Nationalmannschaft betonte, dass ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei, gab jedoch offen zu, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfielen. Dennoch erklärte er, dass diese Weltmeisterschaft ihm unvergleichliche Erfahrung und noch größere Motivation gegeben habe.

«Ein Kindheitstraum wurde wahr»

Eldor Shomurodov veröffentlichte Fotos von der Weltmeisterschaft auf seiner Instagram-Seite und schrieb über das historische Debüt.

«Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, den Platz einer Weltmeisterschaft zu betreten. Heute ist dieser Traum wahr geworden. Es waren Gefühle, die schwer in Worte zu fassen sind», sagte er.

Da Usbekistan zum ersten Mal in der Geschichte der Nationalmannschaft an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teilnahm, hatte dieses Turnier für jeden Spieler eine besondere Bedeutung.

Ergebnisse nicht wie erwartet

Unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestritt Usbekistan drei Spiele in der Gruppe K.

Nationalmannschaft:

1:3 gegen Kolumbien;

0:5 gegen Portugal;

1:3 gegen DR Kongo

mit diesen Ergebnissen verpassten sie die Chance auf das Weiterkommen.

Somit schied unsere Nationalmannschaft in der Gruppenphase aus dem Wettbewerb aus.

Shomurodov sprach offen darüber:

«Natürlich lief nicht alles so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das Ergebnis hätte besser sein können».

«Dieser Weg hat mich noch stärker gemacht»

Trotz der Niederlagen betonte der Kapitän der Nationalmannschaft, dass er wichtige Lektionen aus der Weltmeisterschaft gezogen habe.

Seiner Meinung nach hat die WM 2026:

große Erfahrung gebracht;

ihn mental gestärkt;

die Motivation für die Zukunft gesteigert;

die Notwendigkeit gezeigt, noch stärker zu werden.

«Dieser Weg hat mich stärker gemacht, mir unvergleichliche Erfahrungen geschenkt und mir eine noch größere Motivation gegeben, nach vorne zu streben», schrieb Shomurodov.

schrieb Geschichte bei der WM

Eldor Shomurodov erzielte das zweite Tor Usbekistans bei der Weltmeisterschaft.

Damit wurde er zu einem der Spieler in der Geschichte des Landes, die bei einer Weltmeisterschaft getroffen haben.

Sein Treffer wurde von der FIFA sogar in die Nominierung für die schönsten Tore der WM-Gruppenphase aufgenommen.

Rekordhalter der Nationalmannschaft

Shomurodov ist der produktivste Spieler in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft.

Kennzahl Ergebnis Einsätze in der Nationalmannschaft 95 Erzielte Tore 45 Status Usbekistans Rekordhalter Tore bei der WM 2026 1

Während der Weltmeisterschaft war er aufgrund seiner Erfahrung und Führungsqualitäten einer der besten Spieler der Nationalmannschaft.

Interesse an Shomurodov steigt

Nach der Weltmeisterschaft hat sich das Interesse der Vereine an dem usbekischen Stürmer weiter intensiviert.

Berichten zufolge hat Istanbul Basaksehir Angebote von den türkischen Clubs Fenerbahce und Trabzonspor für Shomurodov erhalten.

Dies eröffnet neue Transfermöglichkeiten für die Zukunft des Spielers.

«Wir werden weiterhin nach vorne streben»

Shomurodov beendete seine Botschaft mit einem Dank an alle Menschen, die ihn unterstützt haben.

«Danke an alle, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Wir werden weiterhin nach vorne schauen».

Obwohl die erste WM Usbekistans nicht die erwarteten Ergebnisse brachte, zeigten Shomurodovs Worte, dass sich das Team darauf vorbereitet, nach dieser Erfahrung noch stärker zurückzukehren.

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